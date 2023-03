Casper Ruud va-t-il dégringoler au classement ?

La rédaction

Après une saison 2022 exceptionnelle durant laquelle il a vécu ses deux premières finales de Grand Chelem, Casper Ruud était même à un match de devenir numéro 1 mondial. En revanche, le Norvégien, le plus grand joueur de l'histoire de son pays, n'a pas commencé la saison de la meilleure des manières, lui qui présente un bilan plutôt inquiétant.

Réputé pour être un excellent joueur de terre battue depuis des années, Casper Ruud a ensuite évolué pour être également efficace sur dur. Mais pour beaucoup, le Norvégien manque d'une grande victoire significative dans un grand tournoi pour faire de lui l'un des favoris en Grand Chelem. Et il n'a pas vraiment rassuré dernièrement, alors qu'il va devoir se préparer à défendre de gros points dans les mois à venir.

Un mauvais début de saison

Alors qu'il avait plutôt bien terminé l'année en atteignant la finale de l'US Open et celle du Masters, Casper Ruud galère depuis deux mois. Le Norvégien n'avait pas pu emmener bien loin son pays lors de la United Cup tout début janvier et il a ensuite perdu d'entrée à Auckland puis au deuxième tour de l'Open d'Australie. A Acapulco cette semaine, il a d'abord arraché une victoire face au 342ème mondial avant de s'incliner la nuit dernière contre le Japonais Taro Daniel, 125ème mondial. Une nouvelle désillusion qui ne le mettra pas dans les meilleures conditions pour les deux premiers Masters 1000 de l'année.

Retour sur terre sans confiance ?

Cette année, Casper Ruud a un peu adapté son calendrier. Le Norvégien a décidé de jouer peu en début de saison et surtout il a fait le choix de ne pas disputer la tournée sud-américaine sur terre battue en février, dont il fait pourtant d'habitude l'un de ses terrains de jeu. Après l'Open d'Australie, il a donc attendu Acapulco pour se préparer au mieux sur dur en vue d'Indian Wells et Miami. Avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, il a engrangé peu de confiance et il pourrait arriver sur terre battue en Europe sans repères. Le voilà peut-être en danger...

Sa place menacée ?

Numéro 4 mondial à 1500 points du leader Novak Djokovic, Casper Ruud est toujours bien installé en haut du classement. Le Norvégien aura peut-être du souci à se faire dans les prochains mois puisqu'il va commencer à devoir défendre beaucoup de points. L'an dernier, il avait atteint la finale à Miami et avait connu une saison sur terre plutôt très bonne, avec une demi-finale à Rome et bien sûr une finale à Roland-Garros. Si jamais il venait à moins bien performer, Ruud pourrait donc finir par quitter le top 10, lui qui y est solidement attaché depuis un an et demi.