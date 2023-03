Indian Wells : réponse au plus tard lundi pour Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la place de numéro 1 mondial après sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic doit encore faire face à quelques difficultés à cause de son statut vaccinal. En effet, le Serbe n'est normalement pas autorisé à faire le déplacement aux Etats-Unis pour jouer Indian Wells et Miami en mars mais il a demandé une autorisation spéciale, qui ne devrait pas aboutir à quatre jours du début du tournoi.

Impressionnant depuis le début de la saison, Novak Djokovic semble plus fort que jamais. Le Serbe réalise même le quatrième meilleur démarrage de sa carrière après une belle série de victoires. Mais il devra sûrement se passer de la tournée américaine sur dur de mars, avec Indian Wells et Miami en point de mire. Une nouvelle désillusion qui pourrait en plus menacer sa place de numéro 1 mondial.

Décision "avant le tirage au sort"

Alors qu'il attend déjà depuis un moment la décision concernant son autorisation spéciale pour jouer Indian Wells et Miami, Novak Djokovic a communiqué sur la situation en conférence de presse jeudi après sa victoire contre Hubert Hurkacz à Dubaï. Le grand tableau du tournoi californien débutera mercredi prochain et il semble bien compliqué d'assurer sa présence là-bas. « Nous verrons. Nous allons voir quelle est la réponse et ensuite je déciderai ce que je fais. Quant au tirage au sort, je ne vais pas attendre qu'il ait lieu si je ne sais pas si je peux jouer. Quoi qu'il en soit, ce sera avant le tirage au sort » a-t-il expliqué sans tergiverser, visiblement concentré sur le moment présent. A noter que le tirage au sort aura lieu lundi matin heure française.

Une grosse perte pour le tennis

Le meilleur joueur du monde privé de compétition, c'est un peu dommage pour le tennis. La situation est en effet compliquée et tout le monde s'accorde pour dire que Novak Djokovic devrait être présent. « Ce serait une honte à mes yeux s'il ne venait pas à ces tournois ou n'était pas autorisé à venir » a d'abord déclaré Tommy Haas, ancien joueur allemand devenu directeur du tournoi d'Indian Wells, avant que son homologue à Miami, James Blake, ne le suive : « Il est sur la liste d’entrée. Nous aimerions qu’il joue. Il a déjà gagné six fois ici et nous aimerions qu’il ait l’occasion d’en gagner sept. Nous avons fait ce que nous pouvions » .

Pas de Big 3, une grande première

Si Novak Djokovic doit effectivement se retirer des tournois d'Indian Wells et de Miami, cette tournée sur dur se retrouvera orpheline de tous les membres du Big 3, une première depuis le début du siècle. En effet, à chaque édition des deux Masters 1000 depuis 22 ans, au moins un des trois meilleurs joueurs de l'histoire était présent, ce qui ne sera pas le cas vraisemblablement en 2023. De quoi profiter de l'occasion pour certains...