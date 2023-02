Gaël Monfils a-t-il encore un avenir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit ATP depuis le mois d'août, Gaël Monfils avait décidé de prendre son temps pour son retour à la compétition. Le Français de 36 ans a eu le temps de profiter de sa nouvelle vie de jeune papa mais il commence à inquiéter sérieusement. Il vient de repousser à nouveau son retour et pourrait revenir seulement dans quelques semaines pour les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

Meilleur joueur français des dernières années, Gaël Monfils a souvent porté à lui seul les espoirs du tennis tricolore. Mais le Parisien prend de l'âge et sait qu'il n'est plus très loin de la fin. Plutôt en grande forme physique, il se disait capable d'aller jusqu'à 40 ans avant d'arrêter. Cette blessure très gênante au talon l'a fait dégringoler au classement et il lui sera bien difficile de revenir à son meilleur niveau à son âge.

Trop tard pour revenir ?

Remis de sa blessure depuis quelques temps maintenant, Gaël Monfils avait décidé de programmer son retour pour le mois de février, soit six mois après son dernier match sur le circuit. La raison est simple : il veut pouvoir bénéficier du classement protégé pour entrer dans la plupart des grands tournois, Indian Wells et Miami prochainement. 208ème mondial cette semaine, la tâche sera très compliquée, lui qui figurait encore dans le top 20 au moment de sa blessure. Après avoir repoussé son retour à Rotterdam puis à Marseille, il devrait revenir en terre américaine.

Une retraite proche

A 36 ans, Gaël Monfils se rapproche forcément de la fin. Le Français le concède, il a de moins en moins envie de passer encore plusieurs années sur le circuit. « J'ai dit plusieurs fois que j'aurais aimé jouer jusqu'à 40 ans, mais plus je suis avec ma fille, plus je me dis que je le veux moins » a-t-il déclaré il y a quelques mois. Mais s'il ne parvient pas à retrouver un bon niveau, il pourrait décider de raccrocher plus tôt que prévu. On l'imagine mal passer une année sans résultats notables...

Un dernier défi

S'il a parfois confié qu'il souhaitait encore jouer longtemps, Gaël Monfils a confié avoir un objectif en tête : participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour cela, il faudra qu'il fasse tout de même un retour percutant puisqu'il faudrait figurer dans les 56 meilleurs du monde au moment de la liste d'entrée pour le tournoi olympique, soit après Roland-Garros l'année prochaine.