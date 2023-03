Federer, grande motivation... Medvedev dévoile les secrets de sa réussite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces derniers mois, Daniil Medvedev a eu besoin d'un électrochoc pour retrouver son niveau. Le Russe est sorti du top 10 juste après son élimination précoce à l'Open d'Australie, certainement l'élément déclencheur de sa révolte. Le voilà bien de retour puisqu'il reste sur trois titres en trois semaines et en conférence de presse après sa victoire à Dubaï, Medvedev a révélé les raisons de son succès.

Réputé pour son franc-parler et pour son attitude parfois sulfureuse envers le public, Daniil Medvedev a surtout affiché une sérénité au cours des trois dernières semaines et il arrivera dans les meilleures conditions pour les deux premiers Masters 1000 de l'année, Indian Wells et Miami. A 27 ans, celui qui est papa depuis quelques mois seulement s'est inspiré d'un immense champion pour évoluer sur le circuit, un certain Roger Federer.

« J'ai appris de Federer »

Depuis trois semaines, Daniil Medvedev est invincible. Le Russe vient d'enchaîner 14 succès consécutifs et surtout il a mis fin à la série de victoires de Novak Djokovic, qu'il a battu sans trop de difficultés en demi-finales à Dubaï. Avec son 18ème succès sur le circuit, le numéro 6 mondial a confié que Roger Federer était une grande inspiration pour lui : « J’ai un peu appris de Roger Federer en quelque sorte, parce qu’il est si détendu dans les vestiaires, si drôle, souriant, et puis tu joues un match contre lui, on dirait qu’il est en colère contre toi. »

Un champion inspirant

S'il n'a pas eu beaucoup d'occasions de le voir évoluer au très haut niveau, Daniil Medvedev a confié que Roger Federer était son idole. Les deux hommes se sont affrontés à trois reprises sur le circuit ATP quand le Russe débarquait au plus haut niveau, pour trois victoires du Suisse. Aucun doute, la personnalité du Russe ressemble un peu à celle du Maestro même s'il s'emporte bien plus souvent sur le court que le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem.

Bientôt le retour au sommet ?

Même s'il a expliqué que le tennis peut beaucoup évoluer en très peu de temps, Daniil Medvedev pourrait poursuivre sa remontée au classement dans les mois qui suivent pour reprendre sa place de numéro 1 mondial. L'année dernière à la même époque, il devenait le patron du circuit pour la première fois, mettant ainsi fin à l'hégémonie du Big 4 lors des 18 dernières années.