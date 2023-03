Tennis : Plein de doutes, Medvedev renoue très vite avec le succès

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial pour la première fois il y a tout juste un an, Daniil Medvedev semblait vraiment avoir franchi un cap, notamment après sa victoire à l'US Open en 2021. Le Russe a pourtant connu de grandes déceptions par la suite, sortant même du top 10 juste après l'Open d'Australie il y a quelques semaines.

Premier joueur à briser l'hégémonie du Big 4 au classement depuis 2004, Daniil Medvedev incarne parfaitement depuis quelques années cette jeune génération prête à se battre pour envoyer à la retraite les leaders vieillissants. Dans le doute il y a quelques semaines à peine, la situation a bien changé pour le numéro 1 mondial, qui a retrouvé son meilleur niveau.

3 victoires en 3 semaines

Il fallait peut-être bien ça, cette sortie du top 10, pour retrouver le vrai Daniil Medvedev. Le Russe est imbattable depuis qu'il s'est retrouvé en dehors des tout meilleurs joueurs mondiaux et il vient d'enchaîner 14 succès consécutifs en trois semaines, empochant donc 3 titres. Bien de retour dans le top 10, il est désormais 6ème ce lundi et il se positionne parfaitement avant Indian Wells et Miami, où il n'a cependant jamais réussi à bien s'illustrer.

Un doute installé

Peut-être touché par sa défaite cruelle en finale de l'Open d'Australie 2022 face à Nadal, Daniil Medvedev n'a pas réalisé une superbe saison. L'année n'avait pas non plus bien commencé pour le Russe, éliminé en trois sets par l'Américain Sebastian Korda au troisième tour en Australie. « Quand tu ne gagnes pas de tournois, tu commences à douter, peu importe ce qui peut se passer à l’entraînement. Alors je doutais beaucoup. Après l’Open d’Australie, c’était très difficile. Je n’allais pas bien du tout. Avant Rotterdam, je doutais tellement… » confiait-il après sa victoire à Dubaï.

Le robot est de retour

Réputé pour être un joueur exceptionnel à l'échange et doté d'un déplacement extraordinaire malgré sa grande taille, Daniil Medvedev a vraiment brillé la semaine dernière à Dubaï, où aucun joueur n'a réussi à lui prendre plus de 4 jeux dans le même set. Pas même Novak Djokovic, invincible depuis des mois, qu'il a fait craquer pour la 5ème fois en 14 confrontations, rejoignant ainsi un club très fermé de neuf joueurs ayant réussi cet exploit comprenant évidemment les autres membres du Big 4, Wawrinka, Tsonga ou encore Thiem.