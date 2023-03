Tennis : Djokovic lâche ses vérités sur son bourreau

La rédaction

Auteur d’un début de saison 2023 phénoménal, dans lequel il a notamment remporté l’Open d’Australie, Novak Djokovic a subi sa première défaite de la saison ce vendredi à Dubaï. Le Serbe s’est incliné en deux sets face à Daniil Medvedev en demi-finale de l’ATP 500, et en a profité pour louer les mérites de celui qui l'a fait tomber.

Alors qu’il poursuit sa 378ème semaine en carrière en tant que numéro un du classement ATP, Novak Djokovic a été dominé 6-4, 6-4 en demi-finale du tournoi de Dubaï par un Danil Medvedev impérial. Le Serbe a tout simplement trouvé meilleur que soi, ce qui a le mérite d’être très rare ces derniers temps. Le Russe, qui s’est d’ailleurs imposé ce samedi en finale face à son compatriote Andrey Rublev (6-2, 6-2), semble quant à lui, retrouver progressivement son meilleur niveau. L'actuel numéro un mondial s’est d’ailleurs exprimé sur son adversaire, qu’il a trouvé impressionnant ce vendredi.

Medvedev «patient et athlétique», estime Djokovic

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Novak Djokovic est revenu sur la performance de son adversaire, mais a également pointé du doigt certains de ses coups ratés lors des moments décisifs de la rencontre : « Eh bien, il extrait et provoque des fautes directes de tout le monde parce que c’est son jeu, c’est ce qu’il fait. Mais il le fait extrêmement bien. Il est très patient et athlétique, et pour sa taille, il se déplace bien. D’un autre côté, le revers est l’un des coups les plus réguliers qu’il possède. Aujourd’hui, dans certains moments décisifs, j’ai juste fait une faute directe, et c’est tout » .

«J’ai fait de très mauvaises erreurs», Djokovic lucide sur sa prestation