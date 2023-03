C'est confirmé, le record de Nadal va prendre fin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté sur le plan physique depuis l'été dernier, Rafael Nadal n'a pas vraiment ébloui en fin de saison l'année dernière et a dû à nouveau s'absenter du circuit après une nouvelle blessure contractée à l'Open d'Australie. L'Espagnol, forfait en mars pour les premiers Masters 1000 de l'année, ne fera plus partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux après Indian Wells pour la première fois depuis 2005.

C'est certainement l'un des records qu'il sera très difficile de battre. En intégrant le top 10 le 25 avril 2005 avant ses 19 ans, Rafael Nadal marque une incroyable série puisque depuis ce jour-là, il a toujours figuré parmi les tout meilleurs joueurs mondiaux. Mais son total de 912 semaines va prendre fin après le tournoi d'Indian Wells, où il perdra les points de sa finale de 2022, puisqu'il sera absent. Un coup dur qui pourrait avoir des conséquences sur son début de saison sur terre.

912 semaines consécutives

Dans l'histoire du tennis, personne n'a fait mieux que lui. Rafael Nadal va donc quitter le top 10 au bout de 912 semaines, loin devant les 788 de Jimmy Connors qui dominait ce classement pour le moment. Cela représente donc 18 ans au plus haut niveau, une longévité extraordinaire mais cette déroute ne fait pas peur à l'Espagnol : « Je préfère être dans le top‐10, c’est une évidence, mais au final, il faut accepter les choses comme elles viennent » .

Un exploit remarquable

Quand on sait à quel point Rafael Nadal a galéré au cours de sa carrière avec ses blessures, on se rend compte à quel point cette statistique est phénoménale. C'est d'ailleurs lui qui résume le mieux la situation : « Avec toutes les blessures que j’ai eues au cours des 18 dernières années, ne jamais avoir été en dehors du top 10 est pratiquement un miracle. L’année dernière, beaucoup de choses se sont produites : une côte cassée, deux déchirures abdominales, maintenant le psoas, des problèmes de pieds… Vous savez que si vous ne jouez pas, vous êtes hors du top 10» .

Un objectif bien en tête