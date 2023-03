Nadal déjà de retour sur terre, ça va faire mal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté sur le court depuis de longs mois, Rafael Nadal est une nouvelle fois absent du circuit pendant quelques semaines. Blessé à la jambe à l'Open d'Australie, l'Espagnol va en plus connaître une terrible désillusion : il va sortir du top 10 pour la première fois depuis qu'il y est entré, il y a presque 18 ans. Quoi qu'il en soit, il reste encore motivé puisqu'une vidéo de son entraînement sur terre battue a été partagée sur les réseaux sociaux récemment.

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle en 2022, Rafael Nadal a dû marquer le pas à partir de Wimbledon et n'a jamais pu vraiment revenir à un bon niveau jusqu'à la fin de la saison. L'Espagnol aura 37 ans en juin et se rapproche forcément de la retraite, surtout après ce nouveau coup dur. Forfait pour Indian Wells et Miami, il sera à coup sûr de retour sur terre battue, dès le tournoi de Monte-Carlo.

Un physique inquiétant

Souvent touché par les blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal n'est pas plus verni en 2023. L'Espagnol avait déjà fait de terribles déclarations juste avant Roland-Garros l'an dernier, où il était préoccupé par son pied. Son niveau de jeu a beaucoup inquiété en fin de saison, lui qui a semblé souffrir physiquement sur le court. Incapable de se déplacer aussi bien que d'habitude, il pourrait avoir besoin de quelques mois pour être à nouveau compétitif.

Déjà à l'entraînement sur terre

Avant son retrait des premiers Masters 1000 de la saison, Rafael Nadal a été aperçu à l'entraînement sur terre battue pour son retour sur les courts. L'Espagnol a donc peut-être donné un gros indice par rapport à ses intentions, lui qui a tiré un trait sur le dur. On le sait, il n'est jamais aussi à l'aise que sur terre battue, où il restera évidemment un grand favori pour remporter un quinzième titre à Roland-Garros.

Opération spéciale pour Roland-Garros

Rafael Nadal semble avoir compris : il doit faire de Roland-Garros son grand objectif de la saison. Malgré les difficultés, le Majorquin arrive très souvent à Paris avec la meilleure préparation possible. Cette année, il pourrait partir d'un peu plus loin en n'étant pas protégé dans les premiers grands tournois sur terre battue car il ne fera pas partie des huit premières têtes de série qui sont souvent exemptées de premier tour. Mais il a les clés de la réussite à Roland-Garros, son jardin. Premier élément de réponse en avril.