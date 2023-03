Djokovic encore banni, Joe Biden se fait attaquer

La rédaction

Novak Djokovic sera vraisemblablement absent de la tournée américaine cette année. Une interdiction de territoire qui a été confirmée lundi à l’approche du tournoi d’Indian Wells puisque le Serbe ne s’est toujours pas fait vacciner. Un espoir subsiste pourtant quant à la participation de Djokovic au Masters 1000 de Miami puisque le gouverneur de Floride fait le forcing pour lui obtenir un passe-droit.

Pas de changement de dernière minute pour Novak Djokovic qui est privé d’Indian Wells. Non vacciné, il n'a pour le moment pas le droit de poser un pied aux USA. Le numéro 1 mondial ne jouera donc pas le premier Masters 1000 de l'année. Si la fédération américaine de tennis a tenté de faire pression sur les autorités, impossible de trouver une solution en l’état, même si une petite lueur d’espoir a surgi ce mercredi.

« Levez vos restrictions »

Ron DeSantis, gouverneur de Floride s’est indigné de la situation et a interpellé Joe Biden pour tenter de faire changer les choses en vue du tournoi de Miami : « La seule chose qui empêche Novak Djokovic de participer au tournoi de tennis de l'Open de Miami est l'exigence de vaccination COVID-19 erronée et non scientifique du président Biden pour les voyageurs étrangers. Monsieur le Président, levez vos restrictions et laissez-le concourir ».

Roland Garros en ligne de mire