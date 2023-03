Indian Wells : Nouvelle hécatombe française dans le tableau masculin ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le cas depuis un bon moment déjà mais le tennis français n'arrivera clairement pas dans les meilleures conditions à Indian Wells. Depuis quelques années, la France peine à trouver une nouvelle tête d'affiche capable de s'installer définitivement parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Quand les vieux résistent encore, les jeunes ont beaucoup de mal à émerger et il sera bien difficile de renverser la vapeur en Californie.

Ces dernières années, Gaël Monfils cachait légèrement la triste réalité. Derrière lui, c'est un peu la désolation. A l'heure actuelle, la France connaît peut-être sa pire période depuis des décennies puisque le premier Français est classé en dehors des 40 premiers mondiaux. Mais surtout, aucun jeune joueur ne parvient à s'illustrer avec succès sur le grand circuit, une situation qui inquiète énormément. Logiquement, pour le premier Masters 1000 de l'année, le contingent français n'a pas été particulièrement gâté.

Retour de Monfils

Dans le top 20 mondial au moment de sa blessure au talon l'année dernière, Gaël Monfils avait réalisé un début de saison convaincant. Mais le Français a dû s'absenter de longs mois sur le circuit et on commençait vraiment à avoir peur pour la suite de sa carrière. Pour son retour, Monfils a fini par choisir Indian Wells, un tournoi qui ne lui a pas forcément beaucoup réussi par le passé. Son premier tour, face à l'Australien Jordan Thompson, 87ème mondial, sera forcément surveillé puisqu'il pourrait défier Stefanos Tsitsipas ensuite, une bonne manière de se mettre dans le bain.

Un tableau difficile

Avec Gaël Monfils, d'autres joueurs français auront bien du mal à aller loin pour le premier Masters 1000 de l'année. En effet, Richard Gasquet, le numéro 1 tricolore actuellement débutera face à un qualifié et affrontera Jannik Sinner, 13ème mondial, en cas de victoire. De son côté, Adrian Mannarino défiera le revenant Dominic Thiem, sacré ici en 2019, alors qu'Ugo Humbert, peut-être en route pour un retour dans le top 30, aura une carte à jouer contre l'Espagnol Zapata Miralles, 42ème mondial, pour retrouver Denis Shapovalov.

D'autres candidats en quête d'un gros résultat

Si le tennis français inquiète, quelques joueurs ont fait une petite percée en 2022 pour se retrouver assez bien classé pour être dans le tableau. C'est le cas de Quentin Halys, de Grégoire Barrère, de Constant Lestienne et d'Arthur Rinderknech. Mais tous auront un premier tour difficile et il serait surprenant de les voir progresser plus loin. A noter que les deux Français engagés en qualifications, Geoffrey Blancaneaux et Alexandre Muller, ont échoué à rejoindre le grand tableau.