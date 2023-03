Roland Garros: Il annonce une catastrophe pour Djokovic

La rédaction

Vainqueur du premier Grand-Chelem de l’année avec l’Open d’Australe, Novak Djokovic est également redevenu numéro un mondial du classement ATP. Le Serbe n’a connu qu’une seule défaite en 2023. C’était face à Danil Medvedev à Dubaï il y a quelques jours. Le Russe a d’ailleurs annoncé une mauvaise nouvelle pour les chances du Serbe à Roland-Garros.

Annoncé comme l’un des grands favoris pour l’édition 2023 de Roland-Garros, Novak Djokovic a connu la première déconvenue de la saison face à Danil Medvedev à Dubaï. Alors qu’il ne pourra pas se rendre aux États-Unis afin de participer au tournoi d’Indian Wells, car non vacciné, le Serbe s’est fait dominer en demi-finale de l’ATP 500 de Dubaï par le Russe, qui s’est adjugé le tournoi. Dans un entretien accordé à AS , Danil Medvedev est longuement revenu sur Djokovic, ainsi que sur les chances du Serbe de détrôner un certain Rafael Nadal à Roland-Garros en juin prochain.

« Novak était obsédé », le terrible aveu de Medvedev sur Djokovic

Danil Medvedev, désormais revenu à la 6ème place du classement ATP, déclare : « Novak était obsédé parce qu’il voulait battre tous les records et il essaie de le faire. Je pense que Roland-Garros sera difficile pour lui, difficile à atteindre (pour tenter de réaliser le Grand Chelem calendaire). Mais tous les autres records sont déjà en sa faveur. Je sais que je n’ai probablement pas assez de temps pour faire ces choses, pas assez de talent pour battre ces records » .

Danil Medvedev dévoile son grand objectif pour 2023, et menace Djokovic