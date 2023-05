Tennis : 5ème finale en 2023, Sabalenka confirme que c'est elle la reine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposée à Maria Sakkari en demi-finale du tournoi de Madrid jeudi, Aryna Sabalenka n'a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de la Grecque, 9ème mondiale. La Biélorusse confirme son excellente forme depuis le début de la saison et elle jouera samedi déjà sa 5ème finale de l'année, une statistique époustouflante sur le circuit WTA.

Si la WTA a reçu de nombreuses critiques ces dernières années à propos du manque de régularité des meilleures joueuses mondiales, les derniers mois prouvent qu'une certaine hiérarchie se dresse. Iga Swiatek est bien sûr toujours en tête du classement mais sa dauphine pourrait bientôt la dépasser au vu de la saison qu'elle est en train de réaliser. Aryna Sabalenka enchaîne les prestations de haut vol même si le plus dur reste à faire : parvenir à détrôner sa rivale.

Montée en puissance au fil des tours

Pourtant cette semaine n'avait pas forcément laissé des indices sur sa capacité à aller gagner le tournoi. Aryna Sabalenka a parfois été mise en difficulté lors de ses premiers matches et elle a même perdu un set en quarts de finale. Mais en demi-finales, elle a été tout simplement au-dessus de son adversaire. « Je pense que c'était mon meilleur match du tournoi. J'ai continué à jouer, à me battre pour chaque point. Oui, je suis super contente du niveau que j'ai atteint, et surtout de mon jeu mental, je dirais. Je suis plus satisfaite de mon mental » a-t-elle confié après sa victoire.

5ème finale avant Rome, une première depuis 2012

C'est une statistique surprenante mais qui vaut le coup : depuis sa compatriote Victoria Azarenka en 2012, aucune joueuse n'avait réussi à atteindre 5 finales dans la saison avant de disputer le WTA 1000 de Rome. C'est maintenant le cas d'Aryna Sabalenka qui en est à 28 victoires pour 4 défaites en 2023 en seulement 7 tournois joués. Autant dire que ces statistiques sont celles d'une patronne...

Le trône en jeu à Roland ?

A l'heure actuelle, c'est un fait : si Iga Swiatek ne remportait quasiment plus aucun match jusqu'à Roland-Garros, elle perdrait sa place de numéro 1 mondiale au profit d'Aryna Sabalenka. La Polonaise a encore de l'avance certes mais on a senti que l'étau se resserrait sur cette surface qu'elle maîtrise tant. A Stuttgart il y a deux semaines, la finale avait été remportée par Swiatek en deux sets mais il y avait eu un beau combat. Samedi, la Biélorusse aura une nouvelle chance pour peut-être commencer à faire germer quelques doutes dans la tête de sa rivale...