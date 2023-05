Alcaraz bien trop fort, Zverev au bord du gouffre...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'était le choc du mardi pour les huitièmes de finale à Madrid. Carlos Alcaraz défiait le revenant Alexander Zverev dans un remake de la finale de l'an dernier remportée largement par l'Espagnol. Mais il n'y a jamais eu de véritable affrontement tant Alcaraz a été au-dessus du lot. L'Allemand, lui, n'est pas encore revenu à son meilleur niveau d'avant sa grave blessure à la cheville mais paie ses bonnes performances de 2022 et plonge au classement...

De retour sur le circuit depuis le début de l'année après sa blessure contractée face à Rafael Nadal en demi-finales à Roland-Garros, Alexander Zverev poursuit sa renaissance. Classé à la 16ème place mondiale cette semaine, l'Allemand perd des gros points chaque semaine puisqu'il avait réalisé une belle saison sur terre battue l'année dernière. Malheureusement, en rencontrant assez tôt Alcaraz à Madrid, il perdra sa place dans le top 20 dès la semaine prochaine...

Un niveau de jeu juste incroyable

Au vu des quelques difficultés en début de tournoi pour Carlos Alcaraz et le niveau intéressant d'Alexander Zverev, on pouvait s'attendre à une plus grosse bataille. Vainqueur 6/1 6/2 sans trembler, l'Espagnol était aux anges, bien au contraire de son adversaire : « Pour moi, c’est incroyable de jouer à un niveau comme aujourd’hui (mardi). J’ai bien joué, je me sens très bien en ce moment et ce match me donne beaucoup de confiance. »

Zverev encore en rodage

En difficulté pour son retour en début d'année, Alexander Zverev continue son opération recherche du meilleur niveau. Eliminé deux fois au tie-break du troisième set face à Daniil Medvedev à Indian Wells et à Monte-Carlo, c'est une nouvelle défaite en huitièmes de finale à Madrid très logique mais qui fait mal. Jamais avare lorsqu'il s'agit de faire de fortes déclarations sur ses ambitions ou son niveau de jeu, l'Allemand a sûrement pris un sacré coup sur la tête...

Pas le droit à l'erreur

En perdant des points et donc des places au fur et à mesure des semaines, Alexander Zverev va sûrement tomber encore plus loin que la 22ème place mondiale. Après sa finale à Madrid, il avait réussi une demi-finale à Rome puis à Roland-Garros. Si jamais il venait à s'incliner d'entrée dans ces deux prochains rendez-vous, il sortirait du top 100. Plus sérieusement, il semble difficile de le voir réitérer l'une de ces performances qui lui permettraient de garder sa place de tête de série à Wimbledon.