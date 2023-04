Tennis - Madrid : Enfin l'heure de Daniil Medvedev ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison tonitruant sur dur, Daniil Medvedev doit maintenant composer avec la terre battue, une surface qui ne lui a pas beaucoup réussi dans sa carrière et avec laquelle il a du mal à cohabiter. Le Russe a tout de même un gros coup à jouer puisqu'il le sait, il a les capacités pour s'exprimer convenablement partout.

Daniil Medvedev a déjà très bien joué sur terre battue et il a le jeu pour le faire. Même s'il n'apprécie pas cette surface, il reste vraisemblablement l'un des favoris pour aller loin au Masters 1000 de Madrid. Les conditions de jeu sont un peu différentes par rapport à d'habitude, ce qui fait qu'il est un peu avantagé en profitant de l'altitude. Justement, il pourrait largement en profiter...

Un gros coup à jouer

Même s'il est moins à l'aise sur terre battue, Daniil Medvedev est capable de s'illustrer comme en 2019 lorsqu'il avait atteint les demi-finales à Monte-Carlo et la finale à Barcelone, ou les quarts à Roland-Garros en 2021. Mais surtout, il est actuellement à la 3ème place mondiale et s'il venait à gagner de gros points dans les prochaines semaines, il pourrait venir se mêler à la lutte entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic pour le trône... « J'ai pu me détendre un peu entre Monte-Carlo et ma préparation pour le tournoi de Madrid. Ce n'est jamais facile de jouer ici en raison de l'altitude et je dois m'adapter pour préparer mon prochain match » a-t-il confié avant son entrée en lice.

En confiance, Daniil Medvedev peut-il enfin briller sur terre ? https://t.co/KWLbbDw1Xn pic.twitter.com/JbUykPHUjr — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« J'ai plus de chances ici »

S'il y a bien un tournoi sur terre battue où il peut exceller, c'est sûrement à Madrid. Ces dernières années, certains gros serveurs ont réussi à se frayer un chemin très loin dans le tournoi et Daniil Medvedev est sûrement capable d'en faire de même. « Maintenant, c'est le moment de régler et de résoudre certains petits aspects pour essayer de jouer mieux. Mais en raison de l'altitude, je pense que je peux mieux jouer à Madrid. J'ai plus de chances ici qu'ailleurs. Chaque année, j'ai une nouvelle chance et je vais essayer de trouver mon meilleur jeu dans celui-ci » confie-t-il.

De grandes capacités