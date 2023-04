Tennis : Cet ancien champion annonce son retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 4 mondial et membre incontesté du top 10 mondial, Kei Nishikori n'a pas encore prévu de prendre sa retraite. Le Japonais de 33 ans a rivalisé pendant de longues années avec les meilleurs mondiaux avant de plonger à cause d'une blessure à la hanche, à l'image d'Andy Murray. Absent du circuit depuis un an et demi, il vient d'annoncer son retour à la compétition en douceur, sur le circuit Challenger.

Plus que jamais le meilleur joueur asiatique de l'histoire du tennis chez les hommes, Kei Nishikori va ravir ses fans. Depuis sa blessure et son opération, le Japonais est devenu papa et surtout il a longtemps fait espérer un retour à la compétition. Le calendrier est tombé puisqu'il a annoncé reprendre sur le circuit secondaire pendant Roland-Garros.

Immense champion trahi par son corps

A l'image de pas mal de joueurs qui ont dû faire face au Big 3 pendant leur carrière, Kei Nishikori a fini par fatiguer son corps et disparaître. L'exemple d'Andy Murray est le plus parlant même s'il est de retour sur le circuit, mais on peut citer aussi des joueurs comme Tomas Berdych, Milos Raonic ou encore Jo-Wilfried Tsonga. En 2014, Nishikori atteignait l'apogée de sa carrière en disputant la finale de l'US Open après avoir éliminé Djokovic, s'inclinant lourdement contre Marin Cilic. Capable de s'illustrer sur toutes les surfaces, cette régularité extraordinaire aurait mérité qu'il gagne au moins un Masters 1000 dans sa carrière...

Retour en Challenger

Sur son compte Twitter mercredi, Kei Nishikori a enfin annoncé son vrai retour à la compétition. L'ancien numéro 4 mondial recommencera sur le circuit Challenger pour retrouver des sensations. Ainsi, pendant Roland-Garros il a prévu de disputer deux tournois, à Little Rock et Tyler aux Etats-Unis, avant de prendre la direction de Porto Rico la semaine suivante. Comme l'attention sera portée sur le Grand Chelem parisien, il peut prétendre à un retour en douceur avec des joueurs plus modestes.

Un retour vraiment possible ?

A cause de sa blessure à la hanche, Kei Nishikori a vraisemblablement subi la même opération qu'Andy Murray. L'Ecossais blague souvent sur "hanche en métal" mais il sait très bien qu'il ne pourra plus jamais revenir à son meilleur niveau. Pour le Japonais, les chances sont faibles après une telle absence. Mais on peut croire à un retour sur le vrai circuit cet été si tout se passe bien... lui qui vit aux Etats-Unis depuis un bon nombre d'années.