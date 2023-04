Retour de son entraîneur, confiance... Caroline Garcia devant un grand défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondiale cette semaine au moment d'aborder le Masters 1000 de Madrid, Caroline Garcia doit renouer avec le succès après quelques rendez-vous manqués ces derniers mois. La Française de 29 ans a un gros coup à jouer jusqu'à Roland-Garros et elle a a priori toutes les armes pour le faire. Elle s'est récemment confiée sur le retour de son entraîneur Bertrand Perret.

Alors qu'elle a récemment obtenu une bonne nouvelle à la suite du forfait d'Ons Jabeur pour Madrid, Caroline Garcia a également eu le temps d'évoquer son nouveau départ avec son entraîneur qui l'avait quittée juste avant sa victoire au Masters. Si on ne sait pas vraiment ce qui l'avait poussé à partir, tout comme sa préparatrice physique il y a quelques semaines, on peut tout de même se réjouir du retour de Bertrand Perret à son chevet.

Nouvel élan positif

Eliminée deux fois par la même joueuse à Indian Wells et Miami, Caroline Garcia a sûrement perdu en confiance ces derniers mois. La Française a néanmoins retrouvé son entraîneur avant d'entamer la saison sur terre battue, une bonne nouvelle. « Quand tu as un changement dans ton équipe, que tu as une autre personne qui arrive ou qui revient, ça t’apporte toujours un truc positif, un truc nouveau. Parce qu’on tourne une page. Ça donne une bonne énergie » a-t-elle confié.

De retour sur terre, Caroline Garcia a un gros coup à jouer ! https://t.co/ccXIdL6LeJ pic.twitter.com/JR9Gl76YiK — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Une association qui fonctionne bien

Au cours de sa carrière, Caroline Garcia a souvent reçu l'aide de son père Louis-Paul, très présent. Ce n'est que ces dernières années que celui-ci a pris ses distances, permettant alors à la Française de démarrer de nouvelles associations. Et justement : au vu des résultats obtenus, celle avec Bertrand Perret semble très bien marcher. « Avec Bertrand, on se comprend vachement bien. Le langage qu’il a par rapport à mon jeu, sur le court, est assez fluide et m’apporte de la confiance » poursuit-elle.

Nouveau départ et nouvelles méthodes