Tennis : Caroline Garcia reçoit un beau cadeau pour Roland-Garros

Toujours dans le top 5 du classement WTA à un mois de Roland-Garros, Caroline Garcia s'apprête à disputer les tournois de Madrid et de Rome dans l'espoir de retrouver de la confiance. Il y a quelques semaines, elle a renoué avec son entraîneur Bertrand Perret qui l'avait amenée vers les sommets en 2022. Et elle a récemment reçu un petit coup de pouce du destin...

En recherche de sensations depuis son titre au Masters à la fin de la saison dernière, Caroline Garcia réalise tout de même un bon début de saison même si elle a parfois déçu dans les grands rendez-vous. La Française n'a pas beaucoup de points à défendre jusqu'au gazon et doit en profiter au niveau du classement. Et justement, elle a de grandes chances d'être dans les quatre premières têtes de série à Roland-Garros, un objectif évidemment essentiel.

Jabeur forfait

De retour de blessure, Ons Jabeur doit une nouvelle fois subir un petit coup d'arrêt et la Tunisienne a déclaré forfait pour Madrid, elle qui s'était imposée l'année dernière. 4ème mondiale cette semaine, juste devant Caroline Garcia, elle va donc perdre quelques places et va perdre gros dans cette petite course à celle qui sera dans les 4 premières. Mais les candidates sont encore nombreuses.

De retour sur terre, Caroline Garcia a un gros coup à jouer ! https://t.co/ccXIdL6LeJ pic.twitter.com/JR9Gl76YiK — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Garcia a l'avantage

Avec ce forfait, Caroline Garcia passe donc et a de grandes chances de rester parmi les 4 premières puisqu'elle est juste derrière Jessica Pegula qui va perdre gros également. Derrière elle, Elena Rybakina et Coco Gauff sont encore à distance respectable même s'il va falloir ne pas rater les deux prochains tournois pour profiter de cette opportunité. Pour rappel, les 4 premières têtes de série en Grand Chelem ne peuvent pas se rencontrer avant les demi-finales, c'est donc important.

Retrouver le niveau

Pour son premier tournoi depuis le retour de Bertrand Perret à son chevet, Caroline Garcia n'a pas marqué les esprits à Stuttgart. Son élimination face à la Russe Anastasia Potapova n'avait rien de catastrophique mais elle aurait pu s'offrir un duel face à Aryna Sabalenka pour se mesurer directement à une joueuse très en forme. La Lyonnaise n'est pas venue à Madrid depuis 2019 mais elle avait atteint les demi-finales en 2018, donc on peut imaginer que les conditions de jeu lui conviennent.