En pleine reconstruction, Caroline Garcia retrouve son entraîneur !

De retour au sommet du tennis mondial depuis la deuxième partie de la saison 2022, Caroline Garcia avait pourtant dit au revoir à son entraîneur Bertrand Perret juste avant son sacre au Masters il y a six mois, une décision qui avait étonné tout le monde. La Française, un peu moins à l'aise depuis quelques mois sur le court, a vu également sa kiné la quitter fin mars. L'inquiétude, grandissante, est un peu moindre désormais puisque celui qui l'a menée vers les sommets est de retour.

On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé entre Caroline Garcia et son encadrement. Mais il faut bien dire qu'a priori, cette annonce de L'Equipe est plutôt positive. Quelques semaines après le départ de sa préparatrice physique, Laura Legoupil, Bertrand Perret, celui qui l'avait ramenée vers son meilleur tennis en 2022 est bien de retour. La numéro 4 mondiale a précisé qu'elle était encore à la recherche d'un kiné.

Des tensions inquiétantes

Au cours de sa carrière, Caroline Garcia a souvent été guidée par son père Louis-Paul, qui a souvent refusé de l'aide extérieure. C'était peut-être l'une des raisons qui avait poussé Bertrand Perret à partir en octobre dernier : « Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins. J'aurais bien aimé aller au Masters, oui. Mais je ne suis pas un homme de faux-semblant et quand c'est fini, c'est fini. Je n'ai aucun problème avec Caroline et je suis content pour elle. »

Retour aux sources

D'après les informations de L'Equipe , Caroline Garcia a renoué avec son ancien coach qui avait su lui faire retrouver son meilleur niveau. « J'ai l'impression qu'il y a encore une page qui peut s'écrire. En fait, je pense que mon jeu et ma façon de m'entrainer, tout le monde n'arrive pas à les comprendre ou à m'en parler comme il faut. Je ne trouve pas une connexion avec beaucoup de monde sur comment j'ai envie de jouer. Avec Bertrand, on a cette connexion. Autant l'utiliser pour aller plus haut » a-t-elle ainsi confié.

Un staff en reconstitution

Après le départ surprise de sa kiné après la tournée américaine, Caroline Garcia n'a pas voulu se pencher sur les raisons qui ont poussé Bertrand Perret dans un premier temps et Laura Legoupil à quitter le navire. Du moins, son père est un peu moins présent qu'il y a quelques années et la Française a tenu à préciser qu'elle cherchait bien à reconstituer un encadrement autour d'elle. Elle cherche donc un préparateur physique pour retrouver l'équilibre et la confiance dont elle manque ces derniers temps.