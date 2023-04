Tennis : Alcaraz fait une annonce tonitruante, Djokovic peut trembler

La rédaction

Défait face à Jannick Sinner lors de la demi-finale de l'Open de Miami, Carlos Alcaraz a perdu sa place de numéro 1 mondial que récupère Novak Djokovic. Depuis le début de l'année, cette première place oscille entre les deux hommes, les deux l'ayant occupé deux fois. Et l'Espagnol est bien motivé à la récupérer.

Le prochain Masters 1000 sera le tournoi de Monte Carlo. Un tournoi que ne pourra pas disputer Carlos Alcaraz, lui qui s'est à nouveau blessé à la main et au dos. À seulement 20 ans, le jeune tennismen espagnol en est à sa cinquième blessure depuis novembre. Une fragilité l'empêchant de performer au plus haut niveau et surtout d'être constant. Mais ça n'empêche pas Alcaraz d'être ambitieux et de vouloir récupérer ce titre honorifique de numéro 1 mondial qu'il a laissé à Novak Djokovic.

Roland Garros en ligne de mire

Carlos Alcaraz, tout comme son compatriote Rafael Nadal seront tous les deux forfaits pour le tournoi de Monte Carlo. Des forfaits dommageables pour eux quand on sait qu'il s'agit du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison. De quoi prendre ses marques avant le deuxième tournoi du Grand Chelem qu'est Roland Garros. Un tournoi important pour Nadal qui pourrait repasser devant au nombre de titre de Grand Chelem remporté (23 en cas de victoire) mais aussi pour son cadet, voulant récupérer sa place de numéro 1 mondial et pourquoi pas tenter de remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem.

« Je n'ai plus qu'à reprendre le flambeau »