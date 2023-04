Sunshine Double, trône... Carlos Alcaraz peut se mordre les doigts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz paraissait invincible à Miami, tournoi qu'il a remporté en 2022. Mais le jeune Espagnol s'est incliné en demi-finales face à Jannik Sinner alors qu'il était en cours pour faire le doublé après Indian Wells. Première conséquence de cette défaite : Novak Djokovic est de retour sur le trône du circuit ATP ce lundi.

De retour sur le circuit depuis février, Carlos Alcaraz a confirmé sa montée en puissance au fil des semaines. A seulement 19 ans, l'Espagnol enchaîne les performances de haut vol et garnit son étagère à trophées petit à petit. Mais à Miami, il a peut-être trouvé en Jannik Sinner un adversaire redoutable qui l'empêchera peut-être de mener à bien ses projets dans le futur, les deux hommes s'étant déjà affrontés à 6 reprises pour un bilan nul.

Privé de Sunshine Double

Titré à Indian Wells, alors qu'il arrivait en Californie sans repères, Carlos Alcaraz a écrasé la concurrence, Jannik Sinner déjà puis Daniil Medvedev en finale, impuissant. Favori à sa propre succession à Miami, l'Espagnol a même accéléré la cadence en étrillant les Américains Tommy Paul et Taylor Fritz. Mais il est tombé sur un os en demi-finales, un certain Jannik Sinner qui l'a fait craquer physiquement en 3 sets. Alcaraz ne réalisera donc pas le Sunshine Double, le fameux doublé, tout de suite, lui qui pouvait devenir le premier de l'histoire à le faire sans perdre le moindre set.

Tennis : Carlos Alcaraz est-il déjà trop fort ? https://t.co/7QnjyspaqA pic.twitter.com/INlx1UmQnP — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Djokovic déjà de retour

Privé de tournée américaine de mars en raison des restrictions sanitaires américaines encore en état jusqu'en mai, Novak Djokovic avait dû se séparer de la place de numéro 1 mondial après le titre d'Alcaraz à Indian Wells. Les enjeux étaient donc multiples pour l'Espagnol en Floride et cette défaite va coûter cher : il ne démarrera pas la saison sur terre battue dans la peau du patron. Le Serbe reprend sa place mais l'écart reste faible entre les deux hommes.

Une saison sur terre de folie ?

Fini les restrictions sanitaires, fini les absences ! Désormais, place à la saison sur terre battue. A priori, tous les meilleurs joueurs du monde seront présents dans les prochaines semaines, ce qui promet un cru 2023 légendaire. Entre un duel attendu entre Alcaraz et Djokovic, le retour de Rafael Nadal et la montée en puissance d'autres figures comme Jannik Sinner, un Daniil Medvedev pourquoi pas inspiré et Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud par exemple. Monte-Carlo est déjà très proche...