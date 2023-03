Tennis : Carlos Alcaraz est-il déjà trop fort ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis et déjà vainqueur en Grand Chelem à seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a plus que confirmé les attentes placées en lui. L'Espagnol répond présent à chaque événement et depuis son retour à la compétition en février, il écrase tout le monde sur son passage. Souvent comparé aux membres du Big 3, il est même considéré comme plus complet que ces légendes au même âge.

Titré à Indian Wells pour son retour sur dur, Carlos Alcaraz a encore impressionné en ne perdant pas la moindre manche. L'Espagnol peut espérer continuer sur la même voie, lui qui est encore en quarts de finale à Miami sans avoir connu de problèmes. Mais ce qui frappe surtout, c'est le niveau de jeu affiché par le jeune prodige, lui qui est capable de n'importe quel coup sur un court de tennis.

Le Sunshine Double dans le viseur

Mois après mois, Carlos Alcaraz semble battre des records de précocité. S'il va au bout de la défense de son titre à Miami, non seulement il conservera sa place de numéro 1 mondial, mais il réaliserait alors un exploit sous-estimé dans le monde du tennis : le "Sunshine Double", c'est-à-dire gagner Indian Wells et Miami la même année. Chez les hommes, ils sont déjà 7 à avoir réalisé cet exploit mais Alcaraz pourrait être le plus jeune et le premier à remporter les deux tournois sans perdre un set.

Des ambitions non dissimulées

Au vu des résultats obtenus depuis son retour, Carlos Alcaraz peut viser très haut et il ne s'en cache pas. Le jeune Espagnol est un véritable phénomène. « À l'US Open, j'ai réalisé mon rêve d'être vainqueur d'un Grand Chelem et d'être numéro un, mais je suis un homme très ambitieux qui se fixe constamment des objectifs. En ce moment, mon grand défi est d'être l'un des meilleurs de tous les temps. Cela peut paraître fou, mais je veux ressembler au Big 3 et c'est ce qui me motive à faire de mon mieux » a-t-il confié. Voilà de grandes déclarations qui situent le niveau de confiance du garçon.

Déjà au-dessus des autres

Si d'autres jeunes joueurs sont aussi capables de s'illustrer au plus haut niveau, Carlos Alcaraz a déjà prouvé qu'il savait tout faire et il semble programmé pour gagner partout. Entre variations extraordinaires, amorties sublimes, puissance déconcertante et déplacement de grande qualité, certains s'amusent déjà à le considérer comme plus complet dans le jeu que le Big 3. Il lui reste un sacré bout de chemin... Pour le moment, il doit encore se débarrasser de Taylor Fritz cette nuit, Jannik Sinner et peut-être Daniil Medvedev en finale pour garder son trône.