Indian Wells/Miami : Pourquoi le «Sunshine Double» est-il si difficile ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le tennis, il y a beaucoup de choses qui ne sont réalisées que par les légendes du jeu. Gagner Indian Wells et Miami en l'espace d'un mois fait certainement partie des choses les plus difficiles à faire, à tel point que seulement sept hommes et quatre femmes ont déjà réussi cet exploit. Surnommé le "Sunshine Double", le doublé Californie-Floride est certainement très impressionnant.

Au moment où le tournoi d'Indian Wells va toucher à sa fin, il est déjà l'heure de se tourner vers le Masters/WTA 1000 de Miami. Cette tournée américaine sur dur est certainement l'un des meilleurs moments de la saison. Gagner les deux tournois consécutivement relève de l'exploit tant les conditions de jeu sont radicalement opposées.

Une performance exceptionnelle

Ce n'est pas pour rien que le tournoi d'Indian Wells est aujourd'hui considéré comme le "cinquième Grand Chelem". Le remporter puis enchaîner avec Miami se résume à peu près à un titre Majeur que seule une poignée de joueurs peut se targuer d'avoir réussi. C'est le cas de Roger Federer et Novak Djokovic qui l'ont réalisé 3 et 4 fois respectivement, mais aussi de Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios et Andre Agassi. Chez les femmes, seules Steffi Graf (2 fois), Kim Clijsters et Victoria Azarenka avaient réussi pareille performance avant Iga Swiatek l'année dernière.

Indian Wells, Miami... Ces tournois qui ressemblent de plus en plus à des Grands Chelems https://t.co/nWTkChwbdn pic.twitter.com/AWWsGF3P1T — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Des conditions totalement différentes

Si cet enchaînement est réservé qu'aux plus grandes stars de l'histoire du tennis, il est d'autant difficile que les conditions de jeu entre Indian Wells et Miami changent énormément. Outre les quelques 3500 km qui séparent les deux sites, il faut réussi à survivre dans le désert californien où le vent s'invite très souvent à la fête puis à la chaleur parfois étouffante de Floride tout en gagnant 12 voire 14 matches en l'espace d'un mois. Un véritable exploit.

Federer, le dernier

Plus difficile chez les femmes que chez les hommes selon les statistiques, le "Sunshine Double" n'a plus été réalisé sur le circuit ATP depuis 2017. A l'époque, Roger Federer poursuivait sa renaissance à la suite de son titre à l'Open d'Australie, son premier en Grand Chelem depuis 2012. C'est une tournée qui a souvent plu au Suisse, qui a gagné son dernier titre en Masters 1000 à Miami en 2019.