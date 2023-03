Miami 2019 : Quand Roger Federer frappait pour la dernière fois...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En prenant sa retraite en septembre dernier à 41 ans, Roger Federer a eu le temps d'inscrire largement son nom au palmarès des plus grands records du tennis. Le Suisse a connu des galères sur la toute fin de sa carrière mais en 2019, il avait réussi à s'imposer à Miami au terme d'un parcours incroyable où il avait dominé tous ses adversaires. Retour sur cette édition qui marque le dernier gros titre du Maestro en carrière...

Pas forcément dans les meilleures conditions au moment d'aborder le tournoi de Miami en 2019, Roger Federer avait livré une magnifique prestation en mars, passant proche d'abord de la victoire à Indian Wells en perdant en finale contre Dominic Thiem. Le Suisse est d'ailleurs le dernier à avoir réalisé le doublé Californie-Floride, en 2017 lors de sa résurrection. A Miami cette année-là, Federer a donc remporté son 28ème Masters 1000 en carrière, le dernier...

Dernier sursaut

Souvent à l'aise à Miami lorsqu'il a disputé le tournoi, Roger Federer a réalisé un parcours incroyable en 2019, où il n'a cessé de monter en puissance. Son démarrage compliqué face au Moldave Radu Albot a ensuite laissé place à la démonstration : le Suisse élimine successivement un Daniil Medvedev en progression, Kevin Anderson avec un 6-0 à la clé, la jeune pousse Denis Shapovalov en demi-finales et John Isner en finale en à peine plus d'une heure de jeu. Une dernière démonstration pour le 101ème titre de la carrière du Maestro.

Record de longévité

S'il a ensuite gagné deux autres titres en 2019 pour finir à 103 unités, le Masters 1000 de Miami 2019 reste son dernier grand titre. Roger Federer avait alors à cette époque-là atteint la 50ème finale de sa carrière dans cette catégorie de tournois, qui était un record. Mais surtout : il est devenu le plus vieux vainqueur de l'histoire du tennis en Masters 1000 en remportant le titre à 37 ans et 7 mois, un record qui tient toujours mais qui pourrait être en danger en 2025 si Novak Djokovic est encore bien inspiré...

Dernière saison de rêve avant le déclin

Cette édition 2019 du tournoi de Miami laissait entrevoir une magnifique saison à venir pour le Suisse. Quelques mois plus tard, il allait retrouver la finale de Wimbledon, perdue après deux balles de match contre Novak Djokovic. Mais un an après, il sombrait dans les blessures et les difficultés qui le forceront à arrêter après le Grand Chelem londonien en 2021, où il dispute le dernier match en simple de sa carrière sur le circuit ATP.