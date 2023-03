Tennis : Toutes les infos à savoir à propos du tournoi de Miami

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters 1000 d'Indian Wells vient de débuter, les meilleurs joueurs du monde s'affronteront bientôt à Miami pour la deuxième partie de cette tournée américaine sur dur. Avec le tournoi californien, Miami est certainement le plus prestigieux dans cette catégorie. L'année dernière, il avait vu l'arrivée de Carlos Alcaraz au plus haut niveau ainsi que la confirmation de la domination d'Iga Swiatek chez les femmes.

Pendant cette tournée, les choses vont s'enchaîner très vite. Les joueurs auront à peine le temps de souffler qu'il va falloir directement enchaîner pour aller jouer en Floride. Créé en 1985 par Butch Buchholz, ancien directeur exécutif de l'ATP, le tournoi de Miami était un temps considéré lui aussi comme un Grand Chelem. Retour sur les informations à connaître sur ce Masters 1000.

Encore un immense tournoi

S'il est désormais un peu moins réputé qu'Indian Wells, le tournoi de Miami reste très prestigieux dans le monde du tennis. Par le passé, le tableau accueillait même 128 joueurs, comme en Grand Chelem, avant la création des "Masters 1000". Comme dans les autres tournois de la catégorie, la finale se jouait aussi en 3 sets gagnants par intermittence jusqu'en 2007. Miami fait également partie des tournois les mieux dotés puisque l'édition 2022 a offert plus de 8,5 millions de dollars, un record.

Tennis : Tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi d’Indian Wells https://t.co/sYiY6CCBBi pic.twitter.com/Tk9uzuaijX — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Un lieu paradisiaque... qui a un peu changé

A partir de 1987, le Masters 1000 de Miami est organisé sur l'île de Key Biscayne, au Crandon Park. Un endroit paradisiaque au bord des plages magnifiques et des palmiers et où les iguanes s'invitent régulièrement sur les courts. En 2019, le tournoi déménage au Hard Rock Stadium, le lieu de plusieurs équipes de NHL, de NFL et de MLB. Le court central a maintenant une capacité de 14000 places et la surface a changé de couleur même si elle reste la même, passant du violet au bleu.

Longtemps la propriété du Big 4

Si Rafael Nadal n'a jamais réussi à s'imposer à Miami malgré 5 finales disputées, le tournoi a très souvent à l'avantage des autres membres du Big 4. En effet, entre 2005 et 2019, seules trois éditions ont échappé à Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. En effet, le Russe Nikolay Davydenko, Andy Roddick et John Isner avaient réussi à remporter le titre, respectivement en 2008, 2010 et 2018. Les deux dernières éditions ont été marquées par un nouveau vainqueur à ce niveau : Hubert Hurkacz en 2021 et donc Carlos Alcaraz en 2022. Chez les femmes, Serena Williams a longtemps dominé les débats avec 8 titres à Miami et cette année, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek remettra son titre en jeu.