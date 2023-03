Fin du suspense, Djokovic forfait à Indian Wells

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il espérait pouvoir continuer à asseoir sa domination sur le circuit lors des tournois d'Indian Wells et de Miami, Novak Djokovic ne sera pas de la partie. En effet, le Serbe savait qu'il avait besoin d'une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire américain puisque son statut vaccinal n'est pas en accord avec les restrictions imposées par le gouvernement.

La nouvelle est tombée dans la nuit de dimanche à lundi mais elle n'est pas vraiment surprenante. En effet, on savait depuis un moment que Novak Djokovic ne pourrait pas disputer les deux premiers Masters 1000 de l'année car une autorisation spéciale paraissait bien difficile à obtenir dans un pays qui ne laisse rien passer. Le tournoi d'Indian Wells n'accueillera donc pas le numéro 1 mondial, qui s'est imposé à cinq reprises déjà.

Pas de numéro 1 mondial en mars

Il attendait une réponse depuis quelques semaines déjà et Novak Djokovic peut clairement être déçu. Le numéro 1 mondial ne sera donc pas présent en mars pour la tournée américaine sur dur avec les deux Masters 1000 les plus prestigieux, Indian Wells et Miami. Pour l'heure, il n'a annoncé son forfait que pour le tournoi californien mais il l'a confirmé lui-même, il pense déjà à la terre battue.

Pas de Big 3 pour la première fois

Dans l'histoire du tournoi d'Indian Wells, le Big 3 a souvent triomphé. Ces dernières années, le "5ème Grand Chelem" avait couronné à chaque fois un nouveau vainqueur mais Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont souvent imposés là-bas, quasiment à chaque année entre 2004 et 2017. En 2023, Indian Wells connaîtra une grande première : aucun de ces trois joueurs ne sera présent pour la première fois au XXIème siècle. En effet, Nadal, blessé, avait déjà annoncé son forfait quelques jours plus tôt.

Pause forcée et retour sur terre

En étant obligé d'écourter sa présence sur le circuit, Novak Djokovic ne rejouera donc pas sur dur avant l'été prochain. Le voilà donc contraint au repos forcé mais cette absence devrait lui permettre de bien préparer la saison sur terre battue, à commencer par le tournoi de Monte-Carlo. Défait pour la première fois depuis la finale du Rolex Paris Masters en novembre dernier, le Serbe connaît un premier coup d'arrêt.