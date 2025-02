Gouiri métamorphosé à l'OM, c'est la surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ d'Elye Wahi, l'OM a du se mettre en quête d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, c'est Amine Gouiri qui a débarqué et qui réalise d'excellents débuts à Marseille. C'est d'ailleurs une surprise pour Nabil Djellit qui ne s'attendait pas à une intégration aussi rapide et réussie de l'ancien joueur su Stade Rennais.

Six mois après son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi a déjà quitté l'OM. Et pour cause, très décevant, l'international Espoirs s'est engagé avec l'Eintracht Francfort. Une situation qui a tout de même contraint le club phocéen à lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, c'est Amine Gouiri qui a débarqué et qui n'a pas perdu de temps pour s'acclimater à Marseille. Pour le journaliste Nabil Djellit c'est d'ailleurs une petite surprise.

«C'est vrai qu'on assiste à une métamorphose complète»

« Difficile de prévoir ce qui peut se passer, surtout à un poste aussi sensible que celui d'attaquants du côté de l'OM. Gouiri est arrivé pour remplacer Elye Wahi, qui a rejoint Francfort, et on rappelle qu'il était sur une première partie de saison très moyenne à l'image du club dans lequel il était Rennes », se remémore-t-il dans le podcast Afrique Football Club de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche au sujet d'Amine Gouiri.

«Un peu surpris pour Amine Gouiri»

« C'était en deça de ses standards, qui peuvent être plus élevés, mais qui n'ont pas toujours été extraordinaires en Ligue 1 en dépit de qualités indéniables. Et c'est vrai qu'on assiste à une métamorphose complète. On a l'impression qu'il a toujours été là. Ce qui est impressionnant, c'est sa façon de se fondre dans le jeu de l'OM. Souvent, lorsque l'on arrive dans un club avec un logiciel de jeu fort et marquant, il y a toujours un moment pour digérer. Mais lui, ça s'est fait naturellement. Donc un peu surpris pour Amine Gouiri », ajoute Nabil Djellit.