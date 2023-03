Indian Wells : Cette étrange situation qui fait jaser sur Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours pas vacciné, Novak Djokovic s'expose encore aux décisions de certains pays de ne pas le laisser entrer sur le territoire. C'est le cas aux Etats-Unis puisque le pays ne laissera voyager les étrangers non vaccinés qu'à partir du 11 mai prochain. Le Serbe avait donc demandé une autorisation spéciale pour disputer Indian Wells et Miami avant de devoir déclarer forfait.

Dans le monde du tennis, tout le monde s'accorde pour dire que l'absence de Novak Djokovic, le meilleur joueur du monde, fait tache à Indian Wells. Tommy Haas, le directeur du tournoi, qualifiait même cette situation de "honteuse" il y a quelques semaines. Mais le numéro 1 mondial doit se plier à la décision du gouvernement, qui a rejeté sa demande d'exemption. Seulement le débat est toujours houleux puisqu'un joueur non vacciné a pu disputer les qualifications car il est Américain...

Tennys Sandgren, non vacciné et invité

Loin de ses meilleures années durant lesquelles il avait atteint deux fois les quarts de finale à l'Open d'Australie, l'Américain Tennys Sandgren est aujourd'hui classé à la 224ème place mondiale. Pour disputer les qualifications du Masters 1000 d'Indian Wells, il a dû bénéficier d'une invitation des organisateurs avant de perdre au deuxième tour de ce tableau, échouant à rejoindre le grand tableau. Mais on le sait : il est non vacciné et a tout de même pu disputer le tournoi, simplement car il est Américain. Voilà de quoi plonger dans le comique...

Fin du suspense, Djokovic forfait à Indian Wells https://t.co/u1qIfZMEHw pic.twitter.com/kSOCaRP8zX — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Une situation incompréhensible

Il y a six mois, à l'occasion de l'US Open, la situation était déjà la même. Novak Djokovic n'a pu pas se rendre aux Etats-Unis alors que Tennys Sandgren aurait pu s'aligner sans problème. L'Américain possède un grand avantage et il peut même voyager et revenir dans son pays sans problème. C'est même lui qui avait pris la parole en dénonçant tout le "ridicule" de cette situation, qui devrait prendre fin bientôt avec les restrictions levées.

Un champion pas assez soutenu ?

Alors qu'il a déjà subi une grande désillusion en Australie en 2022, où il avait été en détention puis exclu, Novak Djokovic doit à nouveau subir un coup dur. Le numéro 1 mondial ne serait pas assez soutenu par les instances du tennis, comme a dénoncé Tennys Sandgren qui n'a pas hésité à accuser l'USTA, la fédération américaine. Pour le moment, le Serbe doit se tourner vers la saison sur terre battue.