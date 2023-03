Indian Wells : Les enseignements du tirage au sort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le premier Masters 1000 de l'année débutera ce mercredi, le tirage au sort a été effectué lundi soir en France et le tableau va nous offrir de nombreux affrontements à surveiller. Novak Djokovic, privé de tournée américaine, est évidemment absent et Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas deviennent donc les deux premières têtes de série.

Après deux mois de compétition, les meilleurs joueurs du monde auront l'occasion de se retrouver à Indian Wells pour y disputer le premier Masters 1000 de l'année, le "5ème Grand Chelem". Parmi les favoris, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas semblent les mieux placés mais d'autres auront également leur mot à dire, à l'image de Taylor Fritz, le tenant du titre.

Medvedev trop fort en ce moment ?

Sorti du top 10 après un Open d'Australie décevant, Daniil Medvedev a renversé directement la situation en gagnant trois tournois en trois semaines consécutives. Le Russe n'a jamais brillé à Indian Wells mais pourrait s'appuyer sur la confiance des derniers jours pour continuer son bout de chemin. En Californie, il débutera soit contre Isner soit contre Nakashima avant de peut-être retrouver un Zverev qui monte en puissance en huitièmes et Ruud en quarts. Si les deux hommes arrivent jusque-là, le match entre Medvedev et Tsitsipas en demi-finales pourrait faire des étincelles.

Une grosse surprise en haut ?

Dans le haut du tableau, Carlos Alcaraz fera évidemment figure de favori. L'Espagnol a tout de même subi une alerte physique après Rio mais il pourrait connaître un début de parcours plutôt tranquille avant de retrouver Félix Auger-Aliassime en quarts de finale, un joueur qui lui a toujours posé des problèmes. Côté français, on surveillera attentivement le retour de Gaël Monfils qui défiera Stefanos Tsitsipas en cas de victoire au premier tour contre Jordan Thompson, 87ème mondial.

Mission impossible pour Garcia ?

Chez les femmes, la tâche sera vraiment ardue pour Caroline Garcia. La numéro 5 mondiale pourrait rencontrer une sérieuse cliente pour son tout premier match, Danielle Collins, avant de défier à nouveau la Canadienne Leylah Fernandez, comme à l'Open d'Australie. En plus, la Française est dans la partie de tableau de la numéro 1 Iga Swiatek, qu'elle pourrait croiser dès les quarts de finale. Autrement dit, le parcours de Caroline Garcia ressemble à un long chemin semé d'embûches...