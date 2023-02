Tennis : Tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi d’Indian Wells

Alexis Poch

Après le premier Grand Chelem de la saison et les premiers tournois ATP 500, les meilleurs joueurs se donneront rendez-vous à Indian Wells pour y disputer le premier Masters 1000 de l'année, lors de la tournée américaine sur dur. Voici les infos essentielles à ne pas manquer concernant le tournoi californien.

Dans le désert de Californie, Indian Wells est réputé pour être un endroit paradisiaque où les personnes âgées se sont installées. Le tournoi qui s'y déroule chaque année depuis 1987 est l'un des plus célèbres dans le monde du tennis et le remporter fait certainement du vainqueur une tête d'affiche. Cette année, il aura lieu du lundi 6 mars au dimanche 19 mars.

Un complexe gigantesque

Créé en 1987, le tournoi d'Indian Wells est l'un des plus importants de la saison puisqu'il fait partie des 9 Masters 1000, la catégorie en dessous des Grands Chelems. La compétition attire chaque année de nombreux spectateurs, certaines années plus qu'à Roland-Garros et le site est immense. 29 courts ont été construits, c'est plus qu'à l'Open d'Australie par exemple, dont le court central qui fait partie des plus grands du monde. D'un point de vue palmarès, Roger Federer et Novak Djokovic ont chacun réussi à gagner cinq fois le titre, quand personne n'est parvenu à le remporter plus de deux fois chez les femmes.

Le "5e Grand Chelem"

En raison du prestige qu'il représente, Indian Wells est souvent décrit comme le "5ème Grand Chelem" dans le monde du tennis. En effet, avec Miami, il est le seul Masters 1000 à accueillir autant de joueurs (96 dans le tableau) quand les Grands Chelems en accueillent 128. Comme Miami également, il se déroule sur deux semaines, comme les Majeurs, au contraire des autres Masters 1000. Pour toutes ces raisons, il se distingue comme un tournoi très prestigieux, même s'il ne devrait jamais évoluer au statut de Grand Chelem.

Taylor Fritz, tenant du titre

Si Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal figurent au sommet du palmarès d'Indian Wells, les quatre dernières éditions ont été marquées par la même particularité : les quatre vainqueurs ont remporté leur premier (et le seul pour le moment) Masters 1000 ici. C'était le cas de Taylor Fritz, vainqueur en 2022 face à Nadal. L'Américain a par la même occasion mis fin à 21 ans de disette à domicile puisque Andre Agassi était le dernier vainqueur américain en 2001. Et cette année, a priori pas de Big 3 dans les parages, une belle occasion pour en profiter.