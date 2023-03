WTA, prize money... Un top joueur veut faire bouger les choses !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Classé à la 30ème place mondiale cette semaine, Denis Shapovalov est un jeune joueur de 23 ans qui fait parler de lui depuis quelques années déjà. Le Canadien, 10ème mondial à son meilleur il y a un an et demi, vient de prendre la parole pour parler d'un sujet plus que d'actualité : les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du tennis.

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce message est plutôt beau à voir. Denis Shapovalov ne brille pas que sur les courts de tennis et il tient à le prouver. Le Canadien s'est confié dans un long entretien à The Players' Tribune , un média qui recueille le témoignage de nombreux athlètes dans beaucoup de sports. Il s'est penché sur les difficultés financières sur le circuit WTA, lui qui est sensiblement au courant puisque sa compagne, la Suédoise Mirjam Bjorklund, est également joueuse pro (145ème).

« C'est tellement injuste »

Les joueurs et joueuses ne sont certainement pas les plus à plaindre dans le monde du sport. Mais la différence de traitement entre le circuit ATP et le circuit WTA saute un peu aux yeux et Denis Shapovalov a tenu à rebondir dessus. « Je ne suis pas sûr que tout le monde réalise à quel point cela est préjudiciable au tennis. Demain, c'est la Journée internationale de la femme, et je veux parler de l'écart entre les sexes. C'est tellement injuste. Cela n'a aucun sens » déclare-t-il.

This is a message to tennis… Something has to change.@PlayersTribune pic.twitter.com/D0rG4uNIpG — Denis Shapovalov (@denis_shapo) March 7, 2023

Une rémunération bien différente

Il y a 50 ans, le tennis est devenu le premier sport à rémunérer de la même manière les hommes et les femmes. Mais c'est le cas seulement en Grand Chelem, là où ils sont le mieux rémunérés. Le reste du temps, il y a parfois des énormes différences pointées du doigt par le Canadien : « Les dépenses sont folles dans le tennis. Les grandes stars n'ont pas à s'en préoccuper, mais beaucoup de joueurs du circuit luttent pour rentrer dans leurs frais. Pour ces joueurs, l'argent des prix n'est pas un moyen d'obtenir une belle somme d'argent supplémentaire. C'est une question de survie. »

Un circuit aussi important