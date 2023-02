Tennis : Elle veut gagner autant que Djokovic, Nadal et Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus que jamais numéro 1 mondiale, Iga Swiatek compte bien faire entendre sa voix. La Polonaise de 21 ans a récemment fait savoir qu'elle aimerait beaucoup voir les salaires des joueurs et des joueuses devenir égaux sur le circuit. Pourtant le tennis n'est certainement pas le sport le plus à plaindre, lui qui récompense exactement de la même manière les hommes et les femmes en Grand Chelem depuis 50 ans.

Grâce aux magnifiques efforts d'anciennes stars de la WTA, à l'image de Billie Jean King, les joueuses avaient déjà réussi à faire du tennis le premier sport à offrir la même récompense aux joueurs et aux joueuses, à l'US Open en 1973. Si c'est le cas en Grand Chelem depuis des années maintenant, la parité n'est pas respectée dans les autres tournois du circuit WTA.

Le tennis, un sport généreux

Les tournois du Grand Chelem sont évidemment ceux qui rapportent le plus d'argent, avec le vainqueur qui amasse au moins 1,5 millions d'euros après la victoire. Les hommes et les femmes connaissent ensuite des différences de rémunération dans les catégories de tournois en dessous, qui évoluent plus ou moins bien en fonction de l'épreuve.

Swiatek, une numéro 1 éveillée

En plus d'occuper le trône du tennis depuis quasiment un an, Iga Swiatek n'hésite pas à prendre la parole concernant des sujets importants, comme la parité dans le prize money des joueurs et joueuses. « Évidemment, j'aimerais voir la WTA se développer sur le plan commercial, devenir plus populaire, réduire la différence avec l'ATP en termes d'argent et attirer les fans » a-t-elle ainsi déclaré. A la suite de l'affaire Peng Shuai, la Chine a été écartée des partenaires principaux de la WTA, ce qui peut expliquer les quelques difficultés financières parfois dans les tournois. Mais les différences pointées par la numéro 1 mondiale sont trop importantes pour les ignorer.

