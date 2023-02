Tennis : Derrière Caroline Garcia, c’est le désert complet !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si on peut dire que le tennis masculin français est source de beaucoup d'inquiétudes, le constat n'est pas brillant non plus chez les filles, si l'on exclut Caroline Garcia. La Lyonnaise de 29 ans est revenue au premier plan depuis moins d'un an mais derrière elle, les autres tricolores peinent à s'illustrer sur le grand circuit.

De retour dans le top 5 du classement WTA, Caroline Garcia a redonné un bel élan au tennis français en s'adjugeant le Masters de fin d'année notamment. La Française a réalisé la meilleure saison de sa carrière et on pouvait espérer que d'autres joueuses s'en inspireraient pour progresser au classement. Depuis quelques années, le tennis féminin progresse lentement et la relève peine à arriver.

Deux têtes d'affiche et c'est tout

Derrière Caroline Garcia, qui est devenue une des plus grandes joueuses dernièrement, une seule Française figure dans le top 100. Alizé Cornet, qui a réalisé une formidable saison 2022 en Grand Chelem, figure encore autour de la 60ème place cette semaine mais elle a déjà 33 ans et a déjà parlé de prendre sa retraite. Les deux joueuses sont les deux principaux visages du tennis français en ce moment.

Une relève pas encore prête ?

En 2018, 2019 et 2020, la France avait connu un succès phénoménal chez les juniors puisque trois joueuses se sont succédées à la place de numéro 1 : Clara Burel, Diane Parry et Elsa Jacquemot. Les deux premières ont dans un premier temps réussi à intégrer le top 100 et commencé à engranger quelques victoires mais elles ont souffert de quelques blessures qui ont ralenti leur progression, leur projetant en dehors de ce classement. Jacquemot, 19 ans, progresse plus lentement mais commence à pointer le bout de son nez dans le top 150.

D'autres joueuses en progression

S'il n'y a que deux Françaises dans les 100 premières du classement, elles sont dix de la centième place à la 200ème place. En dehors de Kristina Mladenovic en perdition depuis des années, d'autres sont plutôt sur la pente ascendante. C'est le cas d'Océane Dodin, ancienne pensionnaire du top 50, qui enchaîne les victoires en 2023 sur le circuit secondaire et devrait intégrer le top 100 prochainement, ou de Léolia Jeanjean, toute proche également, dont la belle histoire se poursuit depuis le dernier Roland-Garros.