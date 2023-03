Tennis : Incroyable casting pour un Challenger pendant Indian Wells

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il est parfois rare de se faire une place dans le calendrier du circuit ATP. Les organisateurs du Challenger de Phoenix, en Arizona, ont réussi un énorme coup cette année puisque ce tournoi va devenir le plus grand de l'histoire de ce circuit secondaire. Placé en plein milieu du tournoi d'Indian Wells, il n'accueillera quasiment que des joueurs du top 100 puisque beaucoup de ceux qui se font éliminer tôt en Californie en profitent pour enchaîner tout de suite avant Miami.

Pour sa troisième édition, le Challenger de Phoenix peut être ravi. Le tableau a de quoi faire rêver bon nombre d'ATP 250 présents sur le circuit en raison des noms qui y figurent. Les qualifications démarrent ce lundi soir et ce tournoi sera l'occasion de suivre Gaël Monfils, invité, qui disputera son premier match face à un qualifié.

Un casting incroyable

Parfaitement placé pour accueillir les joueurs qui ont perdu très tôt à Indian Wells, le Challenger de Phoenix a tiré le gros lot cette année. En effet, parmi les joueurs présents dans le tableau, on retrouve Matteo Berrettini, 23ème mondial, Diego Schwartzman, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Jiri Lehecka, jeune Tchèque très en forme en ce moment, de quoi attirer de nombreux spectateurs, comme on peut l'imaginer.

Un enchaînement utile

Si ce tournoi attire du beau monde, c'est sûrement parce qu'il est parfaitement placé en vue de préparer le prochain Masters 1000. En effet, si l'on est éliminé tôt à Indian Wells, il peut se passer beaucoup de temps avant de pouvoir rejouer. De plus, l'Arizona est l'état voisin de la Californie donc il est plutôt facile de s'y rendre rapidement, une solution de facilité appréciée par les joueurs.

Une solution bientôt internationale ?

Ces dernières années, cette manœuvre dans le calendrier n'était possible qu'entre Indian Wells et Miami, les deux plus grands tournois derrière les Grands Chelems. Mais l'ATP et la WTA ont décidé de calquer les tournois de Madrid et de Rome sur le modèle des deux Masters 1000 américains à partir de 2023, ce qui fait que l'on pourrait retrouver la même situation prochainement sur terre battue.