Tennis : Objectif numéro 1 mondial pour Jannik Sinner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir débarqué tambour battant sur le circuit ATP fin 2019, Jannik Sinner ne cesse de progresser. Le jeune italien est considéré comme un futur grand du tennis prêt à remplacer les membres du Big 3. Ces derniers temps, il a vu quelques uns de ses compères lui passer devant dans la hiérarchie, la faute à quelques blessures qui sont venues perturber sa progression. Mais il a récemment confié qu'il est prêt à atteindre l'un de ses objectifs, la place de numéro 1 mondial.

A seulement 21 ans, Jannik Sinner s'est déjà construit un beau palmarès. L'Italien est vu comme une menace sur le circuit ATP puisque tout le monde se rend bien compte de son talent. Il est plutôt discret mais il est prêt à faire beaucoup parler de lui. Le début de saison a été très réussi pour lui et il ne cache pas ses ambitions pour 2023, lui qui a été interrogé par Alto Adige .

Un jeune en pleine progression

S'il est un peu plus âgé que Carlos Alcaraz ou Holger Rune notamment, Jannik Sinner n'en reste pas moins impressionnant. En effet, l'Italien a déjà joué une finale en Masters 1000, à Miami en 2021, et a déjà atteint le top 10. De plus, il a réussi une immense performance à l'US Open l'an dernier en atteignant les quarts de finale, ce qui fait de lui l'un des rares joueurs en activité à avoir réussi pareille performance dans les quatre Grands Chelems. C'est mieux que Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas par exemple, à qui il manque chacun un quart à Wimbledon.

Tennis : Qui sera numéro 1 après Indian Wells ? https://t.co/cEVgJPFeVZ pic.twitter.com/F18GvftOmS — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Un début de saison encourageant

Après s'être arrêté en huitièmes de finale à l'Open d'Australie contre le Grec en 5 sets, Jannik Sinner a ensuite remporté le 7ème titre de sa carrière à Montpellier et atteint la finale à Rotterdam la semaine suivante. S'il n'est pas blessé, il pourrait faire mal cette année : « Je suis assez content de la façon dont j'ai joué ces dernières semaines, surtout sur ce que j'ai pu montrer aux Pays-Bas. Atteindre la place de n°1 mondial est mon objectif. Je sais combien de sacrifices je devrai faire pour y parvenir, mais je suis prêt à le faire. »

Une grande victoire en Grand Chelem ?

S'il a réussi à atteindre les quarts de finale dans tous les tournois du Grand Chelem, Jannik Sinner n'a pas encore connu la moindre demi-finale. L'Italien manque peut-être d'une victoire référence dans ces tournois mais il en a été très proche à plusieurs reprises ces derniers temps. Avant sa défaite en cinq sets en Australie en début d'année contre Tsitsipas, Sinner s'était incliné également en cinq manches face au futur vainqueur à Wimbledon et à l'US Open, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz respectivement.