Taylor Fritz top 5, un immense cap franchi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison 2022 exceptionnelle, Taylor Fritz a fait immersion dans le top 5 du classement mondial, une grande première pour un joueur américain depuis Andy Roddick en 2009. Le joueur de 25 ans confirme ce renouveau du tennis américain chez les hommes et gravit les échelons mois après mois. En 2023, il pourrait bien jouer tout devant dans les grands rendez-vous.

Figure du tennis américain depuis quelques années, Taylor Fritz a véritablement explosé il y a un an. En effet, le numéro 5 mondial avait remporté le Masters 1000 d'Indian Wells en dominant Rafael Nadal en finale, mettant fin à 21 ans de disette pour les Etats-Unis dans ce tournoi. De retour sur les lieux de son plus grand sacre en carrière, Fritz a livré ses ambitions pour la saison 2023.

Un joueur en confiance

Pour le tournoi californien, les yeux seront forcément rivés sur Taylor Fritz pour savoir s'il est capable de réitérer son exploit de la saison passée. Mais l'Américain a changé de statut depuis un an et forcément il se sent plutôt à l'aise avant de démarrer le tournoi. « J'adore venir ici, c'est un sentiment formidable après avoir été ici tant de fois depuis que je suis petit, je suppose surtout après l'année dernière. J'ai de très bons souvenirs, donc ça fait du bien d'être de retour. J'ai un sentiment de sécurité ici. Tout se passe bien et sans stress. En tant que joueur, bien sûr, je me sens différent » a-t-il déclaré.

Indian Wells : Taylor Fritz, le symbole du renouveau américain https://t.co/C47GA7IiR0 pic.twitter.com/XaKbd0CHC4 — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Un plafond de verre à briser

Plutôt très régulier depuis des mois, Taylor Fritz doit tout de même encore prouver des choses. Le numéro 5 mondial a certes gagné un Masters 1000 et atteint les demi-finales du Masters, entre autres, mais ses résultats en Grand Chelem restent encore un peu décevants. En effet, l'Américain n'a atteint la deuxième semaine que deux fois dans sa carrière pour le moment, à l'Open d'Australie et à Wimbledon en 2022. Il était passé proche d'une qualification en demi-finales à Londres face à Nadal mais il semble encore avoir des difficultés lors des matches en trois sets gagnants.

« Au moins une finale »