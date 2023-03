Le calvaire continue pour Nadal avant Roland-Garros, c’est historique !

Arnaud De Kanel

Éloigné des courts depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal a dégringolé au classement ATP. Le Taureau de Manacor est de plus en plus sujet à des blessures et perd logiquement en régularité. Pour la première fois depuis, il ne figure plus dans le top 10 mondial.

Ça se complique sérieusement pour Rafael Nadal ces derniers temps. Déjà blessé en fin de saison dernière, l'Espagnol avait rechuté à l'Open d'Australie. Son corps ne suit plus, les résultats avec. Le vainqueur de 22 Grand Chelem fera son retour à Monte-Carlo après avoir fait l'impasse sur Doha, Dubaï, Indian Wells et Miami mais il ne sera pas dans la peau d'un top 10 mondial. Depuis le début de la saison, il n'a remporté qu'un seul de ses quatre matchs disputés et a donc quitté ce cercle fermé.

Last time when Don Rafael Nadal Parera wasn't in the ATP top 10:- Roger Federer had 4 slams- Novak Djokovic was the world no. 153- Rafa's coach, Moya, was the world no. 7- Carlos Alcaraz was 2 years oldIt has been an honour to witness such a historic run, Don Rafa. 🐐💪🏻 pic.twitter.com/QtkP4P4Fr7 — Zain Mustafa (@ItzzZain10) March 19, 2023

18 ans dans le top 10 !

C'est une page de l'histoire du tennis qui s'est tournée. Le 24 avril 2005, Rafael Nadal battait Juan Carlos Ferrero en finale du tournoi de Barcelone et entrait le lendemain dans le top 10 mondial. Il ne le savait pas encore mais il y restera jusqu'en mars 2023, soit 18 ans ou 912 semaines de rang, du jamais vu dans l'histoire du tennis masculin. Le record de longévité appartient encore à Roger Federer et ses 968 semaines passées dans le top 10, mais pas consécutivement. Il devance donc Rafael Nadal, Jimmy Connors et Novak Djokovic. Tous sexes confondus, c'est la Tchèque Martina Navrátilová qui fait mieux que Nadal avec 1 000 semaines passées consécutivement dans le top 10. Rafael Nadal est désormais le 13ème joueur mondial et quitte un top 10 qui possède une particularité singulière. En 50 ans de classement ATP, jamais ce cercle fermé regroupant les 10 meilleurs tennismans de la planète n'avait été composé sans une de ces six légendes : Rafael Nadal, Pete Sampras, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer et André Agassi. Pour battre le record de Rafael Nadal et ses 912 semaines consécutives dans le top 10, il faudra se lever tôt.

Alacaraz vise 2039