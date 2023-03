Roland-Garros : Grande annonce d'un revenant, Nadal peut trembler

La rédaction

Alexander Zverev avait disputé un match homérique face à Rafael Nadal l'année dernière en demi-finale de Roland-Garros. L'Allemand était aux prises avec l'Espagnol depuis plus de trois heures de jeu lorsque son pied s'est dérobé. Résultat : un cri glaçant, une sortie avec des béquilles en étant soutenu par Nadal et un match abandonné alors qu'il avait perdu le premier set 7-6 et qu'il y avait 6-6 dans le deuxième. Pres d'un an après cette terrible blessure, il se sent prêt à 100%. Rafael Nadal va donc avoir un concurrent coriace à Paris.

A la lutte, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont en quête de leur 23ème sacre en Grand Chelem. Mais les adversaires qu'ils croiseront sur leur route ne se laisseront pas faire non plus, notamment Carlos Alcaraz, bien déterminé à briller sur terre-battue. C'est également le cas d'Alexander Zverev, qui tenait la dragée haute à Rafael Nadal l'an passé avant sa terrible entorse. Présent lors du tournoi de Miami, l'Allemand indique être revenu à 100% de ses moyens.

« J'ai l'impression de retrouver petit à petit mon niveau »

Éliminé par le Japonais Taro Daniel en 32è de finale du tournoi de Miami, Alexander Zverev ne s'est pas montré abattu dans des propos tenus à Punto The Break : « Que j'aie plus ou moins de succès dans ce tournoi, ce qui compte vraiment, c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines, où je n'ai cessé de perdre des matches. J'ai l'impression de retrouver petit à petit mon niveau de tennis, ce qui est très important pour moi. J'étais tout près de battre Daniil Medvedev il y a quelques jours à Indian Wells. On ne sait jamais, peut-être que gagner ce match m'aurait permis de faire un pas de plus et de me retrouver en finale, à me battre pour un grand titre. »

« Je suis à 100% physiquement »