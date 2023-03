Tennis : Nadal peut trembler, Djokovic a un grand objectif

La rédaction

Novak Djokovic est un homme qui aimante les records. Depuis peu, il a battu le record de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, passant devant la légendaire Steffi Graff (377 semaines pour elle, 380 désormais pour Djokovic, aujourd'hui 2ème). Mais le Serbe ne s'arrête pas là et prévient Rafael Nadal : il veut le dépasser et remporter ce 23ème Grand Chelem qui ferait de lui le joueur vainqueur du plus de tournoi du Grand Chelem dans l'histoire du tennis.

Privé d'Indian Wells à cause d'une non-vaccination au Covid-19, le Serbe n'a pas pu se jauger, notamment sa cuisse, avant Roland-Garros. Car le mano-à-mano entre lui et Rafael Nadal fait rage concernant le nombre de titre du Grand Chelem. Roland-Garros fait partie des tournois favoris de l'Espagnol mais ce dernier est diminué et Djokovic sait qu'il avait déjà réussi à le battre en finale. Dans une interview accordée à CNN , Novak Djokovic ne semblait pas prêt à s'arrêter en si bon chemin.

« J'ai réussi à battre des records, maintenant ce sont les Grand Chelem »

Novak Djokovic est revenu sur les records qu'il avait battu et ceux qui lui restent à battre : « J'ai de la chance d'avoir accompli de grandes choses dans ce sport : le record de semaines et de saisons en tant que numéro 1...J'ai réussi à battre ces records récemment donc maintenant ce sont les Grand Chelem et la longévité. On se concentre toujours sur les objectifs, les ambitions, les réalisations. C'est très important car c'est ce que les gens attendent. »

« Il n'y aucune pression pour que je ne continue pas »