Dans sa nouvelle vie, Roger Federer fait un gros coup !

Retraité des courts depuis le mois de septembre après un dernier match en double à la Laver Cup, Roger Federer a largement pris ses distances avec le tennis. Le Suisse veut profiter de sa nouvelle vie avec sa famille et il a refusé toutes les invitations de tournois pour le moment. Mais il continue à agir de près ou de loin, avec sa fondation ou encore l'équipementier On, dont il est le copropriétaire.

Définitivement l'un des plus grands champions de l'histoire du tennis, Roger Federer a livré un message poignant il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, dans lequel il revient sur sa situation actuelle maintenant qu'il est retraité du monde du tennis. Le Suisse vient de réaliser un joli coup avec la marque suisse On , lui qui a investi en 2019 et conçu sa première paire de chaussures de tennis.

« Je savoure ce nouveau chapitre »

Il faut dire qu'une certaine inquiétude pouvait voir le jour. Depuis sa retraite, Roger Federer s'est fait très discret, lui qui a par exemple refusé de faire une cérémonie au tournoi de Bâle, où il est originaire, jugeant peut-être qu'il est encore trop tôt. Le Suisse avait également été invité à l'Open d'Australie en début d'année. « Bien que je comprenne les préoccupations liées à mon adaptation à ce nouveau rythme, je peux vous assurer que je vais bien et que je savoure ce nouveau chapitre de ma vie. J’ai été très occupé à guérir mon corps et à travailler sur des projets existants et nouveaux » a-t-il confié pour rassurer ses fans.

Gros coup pour la marque On

En 2019, Roger Federer avait choisi d'investir cet équipementier suisse jusqu'à en devenir le copropriétaire. Cette marque a fini par se développer dans le monde du tennis et elle vient de faire un joli coup puisque Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, vient de signer avec On , comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. La Polonaise sera maintenant équipée par cette marque, elle qui a délaissé Asics .

