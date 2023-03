Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Ils lui ont brisé son rêve

La rédaction

Juan Martin del Potro fut l'un des talents du tennis les plus gâchés. L'Argentin aurait pu faire partie des monstres de ce sport s'il n'avait pas été blessé à plusieurs reprises durant sa carrière. Impossible donc pour lui de performer au plus haut niveau sur la durée, avec en plus Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal qui lui ont brisé son rêve : celui d'être un jour numéro 1 mondial.

Miné par de grosses blessures tout au long de sa carrière, Juan Martin del Potro a tout de même réussi quelques exploits, comme celui de remporter l'US Open, et donc d'être le seul joueur avec Rafael Nadal à avoir battu Roger Federer en finale d'un tournoi du Grand Chelem alors que le Suisse était numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial, place qu'il n'a jamais occupé alors que son niveau le lui permettait, si les blessures l'avaient laissé tranquille... et si des joueurs comme Djokovic, Nadal et Federer n'avait pas existé.

« La seule chose qui m'a manqué, c'est d'être numéro 1 mondial »

Dans des propos rapportés par welovetennis.fr, Juan Martin del Potro a profité d'un tournoi qualificatif junior pour Roland-Garros en Argentine pour évoquer les regrets dans sa carrière : « La seule chose qui m’a manqué, c’est d’être numéro un mondial. Cela a toujours été un rêve et j’ai toujours travaillé pour l’atteindre. Si aujourd’hui je devais répondre à cette question, je dirais que c’est ça. »

« Ce sont eux qui ne m'ont pas permis de réaliser ce rêve »