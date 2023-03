Roland-Garros : Le clan Djokovic interpelle Nadal

La rédaction

En forme en ce début de saison 2023, le numéro un mondial Novak Djokovic se tourne progressivement vers sa saison de terre-battue. Le Serbe rêve de remporter Roland-Garros, mais sait qu’il faudra se méfier d’un Rafael Nadal, convalescent certes, mais injouable aux Internationaux de France. C’est en tout cas ce qu’estime l’entraîneur du numéro un mondial, Goran Ivanisevic.

Impérial à l’Open d’Australie en janvier dernier, Novak Djokovic est le meilleur joueur de ce début de saison. Mais le Serbe a tout de même connu sa première défaite de l'année face à Danil Medvedev vendredi dernier (6-4, 6-4), et ce, lors de l’ATP 500 de Dubaï, que le Russe a fini par remporter. Alors qu’il sera très certainement favori à Roland-Garros en juin prochain, le numéro un mondial sait que l’ombre de Rafael Nadal est toujours derrière lui. Blessé au pied, l’Espagnol a fait de cette édition 2023 des Internationaux de France son ultime défi. Face à ce challenge, l’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, s’est exprimé dans un long entretien pour Tennis Majors .

Djokovic mieux armé en 2023 estime son entraîneur

L’entraîneur croate s’est tout d’abord rappelé de l’affrontement entre Novak Djokovic et Rafael Nadal lors de l’édition 2022 de Roland-Garros, qui avait tourné très facilement à l’avantage de l'Espagnol (victoire en 4 sets pour Rafa). « Tout d’abord, rien n’est comparable à l’année dernière, une année à laquelle aucun être humain ordinaire n’aurait « survécu ». Après tout ce qui s’est passé en Australie, il a été malade et est resté alité pendant 10 jours avant la saison sur terre battue. À Monte‐Carlo, il avait du mal à respirer, c’était un peu mieux à Belgrade, puis il a commencé à mieux jouer – Madrid, Rome, jusqu’au quart de finale de Roland‐Garros (contre Nadal). Pour être honnête, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, je trouve toujours ce match un peu bizarre. Novak n’était tout simplement pas prêt mentalement à affronter Nadal, qui était le meilleur joueur et méritait de gagner » .

Tennis : Djokovic a menti ? Son clan sort du silence https://t.co/QDMJu4aCcT pic.twitter.com/S2fpBgGD0D — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« Il peut le faire »