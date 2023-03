Tennis : Il fait une grosse demande pour le duel Nadal-Djokovic

La rédaction

Rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic le sont depuis bien longtemps. Si l’Espagnol est à la peine depuis l’année dernière en raison de plusieurs blessures, c’est tout le contraire pour le Serbe, qui semble de nouveau au top en 2023. Pour la beauté de l’histoire, Mats Wilander aimerait voir les deux joueurs avec le même nombre de titres en Grand Chelem une fois à la retraite.

C’est l’une des plus belles rivalités de l’histoire du sport moderne. Rafael Nadal et Novak Djokovic, sont avec le Suisse Roger Federer, considérés comme les plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Mais l’Espagnol et le Serbe, en plus d’être rivaux, se disputent désormais un record historique : celui du nombre de titres en Grand Chelem. En remportant l’édition 2023 de l’Open d’Australie, Djokovic a rejoint les 22 titres de Nadal, et le tournoi de Roland-Garros que Rafa a déjà remporté à 14 reprises, pourrait bien être décisif dans la tête des deux champions estime Mats Wilander.

« Je m’en réjouirais », Mats Wilander aime voir Nadal et Djokovic à égalité

Désormais consultant pour Eurosport , l’ancien champion suédois, vainqueur de 7 Grand Chelem, s’est exprimé à propos du record de titres dans les tournois majeurs, que vont vraisemblablement continuer à se disputer Rafael Nadal et Novak Djokovic. « Nous ne pouvons pas imaginer comment Nadal ou Djokovic se sentent à l’idée d’être à égalité avec 22 tournois du Grand Chelem. Novak est maintenant plus détendu après avoir gagné en Australie et avoir égalé Nadal. S’ils finissent tous les deux à égalité avec 22 titres, je m’en réjouirai. Je pense que nous ne voulons pas que l’un d’entre eux remporte 25 ou 26 tournois du Grand Chelem » , déclare Mats Wilander.

Djokovic peut « douter », si Nadal remporte Roland-Garros, estime Wilander