Tennis : Djokovic a menti ? Son clan sort du silence

Victorieux en janvier dernier à l’Open d’Australie, Novak Djokovic avait alors semblé intouchable. Si le Serbe avait déclaré pendant le tournoi qu’il jouait avec une gêne musculaire, beaucoup d’observateurs médicaux avaient estimé que ce dernier avait menti, car une blessure de la sorte l'aurait privé de ses sensations. Face à ces accusations, le coach du numéro 1 mondial, Goran Ivanisevic, est sorti du silence.

Médecin du sport, Olivier Rouillon déclarait ceci à l’Équipe début février à propos de la blessure de Novak Djokovic lors de l’Open d’Australie, alors que le Serbe avait déclaré jouer malgré une déchirure musculaire : « S’il avait une déchirure importante, ne plus avoir mal au bout de deux, trois jours, malgré les techniques « miraculeuses » dont vous m’avez parlé, ça semble peu probable. Vous pouvez avoir un ischio qui couine avec une lésion minime » . Dans un entretien accordé à Tennis Majors , c’est Goran Ivanisevic, entraîneur du vainqueur à Melbourne, qui est monté au créneau.

« Je ne sais pas comment nommer ces gens », le coach de Novak Djokovic furieux

Goran Ivanisevic a déclaré à propos de la blessure de Novak Djokovic : « Je ne sais pas comment nommer ces gens… J’ai vu des joueurs que je ne prends même pas au sérieux dire toutes sortes de choses. Tout est documenté – IRM, avis du médecin et du radiologue, etc. Il ne veut pas le faire maintenant, mais Novak a dit qu’il les rendrait publics à un moment donné. Tout est possible dans la vie. Comme je l’ai dit, je pensais aussi que c’était impossible en 2021, mais il l’a fait. Le même médecin qu’il a consulté à l’époque nous a dit cette année que c’était impossible et qu’elle n’avait jamais rien vu de tel dans sa vie. Certaines personnes supportent mieux la douleur, d’autres moins bien » .

« L’important, c’est que Novak a gagné le trophée », juge Goran Ivanisevic