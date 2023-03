Alcaraz confirme, il marche dans les pas des très grands !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur le circuit depuis un mois après quelques blessures qui l'ont éloigné des terrains, Carlos Alcaraz continue son bout de chemin à Indian Wells. L'Espagnol, incertain, se dit totalement remis de ses douleurs et il peut faire très mal dans ce tournoi, où il pourrait finir par récupérer la place de numéro 1 mondial avec un titre. Lundi soir, Alcaraz a remporté déjà sa 100e victoire sur le circuit, un chiffre impressionnant quand on le compare à d'autres légendes du circuit.

Avec un titre à l'US Open et la place de numéro 1 mondial dans la foulée, Carlos Alcaraz a déjà un immense palmarès pour ses 19 ans. Le jeune prodige espagnol n'a pas vraiment l'intention de s'arrêter là et les statistiques montrent encore qu'il est tout proche des meilleurs joueurs dans l'histoire du tennis. Il y a trois ans, Alcaraz gagnait son premier match sur le circuit ATP à Rio. A même pas 20 ans, le voilà déjà arrivé à 100 victoires.

100 victoires pour 132 matches

Inutile de chercher bien loin, Carlos Alcaraz fait preuve d'un ratio exceptionnel puisqu'en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor à Indian Wells, il a atteint sa 100ème victoire en 132 matches. Dans l'histoire du tennis, seul John McEnroe a fait mieux avec ce total atteint avec un match en moins. L'Espagnol fait notamment mieux qu'Andre Agassi ou que Rafael Nadal.

Number of matches played to reach 100 wins by World No. 1s: 131 - McEnroe (aged 19)132 - Alcaraz (aged 19)135 - Agassi (aged 18)137 - Nadal (aged 19)138 - Wilander (aged 18)140 - Becker (aged 20)📈 @carlosalcaraz #TennisParadise pic.twitter.com/HCmvGeXKZ1 — Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2023

Bien de retour aux affaires

Blessé en finale de l'ATP 500 de Rio où il a dû laisser le titre à Cameron Norrie, Carlos Alcaraz est arrivé en Californie avec quelques incertitudes. Depuis, il a envoyé beaucoup d'ondes positives autour de sa situation : « Je me suis très bien rétabli, j’ai l’impression de me déplacer sans problème. Je me suis senti très à l’aise en jouant, avec plus de mouvements, donc je pense que je suis prêt et complètement remis de ma blessure. »

Le trône en tête

En raison de l'absence de Novak Djokovic aux Etats-Unis, Carlos Alcaraz aura une belle carte à jouer à Indian Wells pour récupérer la place de numéro 1 mondial. Le plus jeune patron du tennis de l'histoire a dû le laisser au Serbe après l'Open d'Australie à la suite de son absence et il faudra gagner le tournoi pour récupérer le trône puis conserver son titre à Miami pour le conserver au début de la saison sur terre battue. Autant dire que la mission paraît très difficile.