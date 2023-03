Tennis : L'improbable révélation sur Djokovic

La rédaction

Novak Djokovic a quasiment battu tous les records qu'il pouvait, mais il lui en reste encore quelques uns à aller chercher, dont celui du plus grand nombre de tournoi du Grand Chelem remporté, à la lutte avec Rafael Nadal. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, Novak Djokovic ne chasse pas les records pour lui mais pour...les journalistes. C'est en tout cas ce qu'estime Björn Borg.

Ce lundi, Novak Djokovic débutera sa 380ème semaine en tant que numéro 1 mondial. Un record dans l'histoire, lui qui a dépassé la légende vivante du tennis féminin Steffi Graff qui était restée 377 semaines sur la plus haute marche du classement durant sa carrière. Dans un peu plus de deux mois débutera le deuxième Grand Chelem de la saison, Roland-Garros, qui pourrait permettre au Serbe de passer seul devant Rafael Nadal au nombre de tournoi du Grand Chelem remportés (23) s'il gagne à la Porte d'Auteuil. Une chasse aux records que Djokovic réaliserait... pour les journalistes et le monde du tennis.

« Il ne le fait pas pour lui, mais pour le tennis et les journalites »

Longtemps détenteur du plus grand nombre de Roland-Garros et Wimbledon remportés avant l'avènement de Rafael Nadal, Roger Federer, puis Novak Djokovic, Björn Borg fait partie de l' International Tennis Hall of Fame depuis 1987. La légende suédoise a évoqué la carrière de Novak Djokovic et ses records : « Je pense que Novak pourrait gagner un ou deux tournois du Grand Chelem de plus. Qui sait ? Mais il ne le fait pas pour lui, mais pour le tennis et les journalistes. C’est incroyable. Il repousse toujours les limites. Il veut être le plus grand. Il veut gagner plus de tournois, battre tous les records de l’histoire du tennis. C’est un joueur fantastique. »

« Novak sera là pour quelques années encore »