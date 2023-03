Rybakina/Sabalenka, la rivalité qui peut mettre Swiatek à terre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus que jamais bien installée au sommet du classement WTA, Iga Swiatek pourrait bien avoir du souci à se faire. La Polonaise, moins à son aise ces derniers temps, voit deux prétendantes se détacher assez largement des autres : Elena Rybakina et Aryna Sabalenka. La Kazakhe et la Biélorusse viennent de se disputer la finale du tournoi d'Indian Wells à peine un mois et demi après leur affrontement pour le titre à l'Open d'Australie.

En pleine progression ces dernières années, Elena Rybakina et Aryna Sabalenka semblent désormais bien prêtes à jouer tout devant. Si la Biélorusse était déjà une joueuse régulière du top 10, c'est bien elle qui a fini par s'imposer en Grand Chelem après puisque Rybakina a réussi cette performance à Wimbledon l'an dernier. Les deux joueuses se livrent une belle bagarre sur le court à chaque fois qu'elles se jouent et elles sont clairement les meilleures de ce début de saison. En point de mire, peut-être la place de numéro 1 dans le futur tant elles représentent une menace pour Iga Swiatek.

Encore la même finale

A Indian Wells, tout le monde attendait Iga Swiatek. La Polonaise, irrésistible ces dernières semaines face à n'importe quelle adversaire, a dû laisser sa couronne cette année à Elena Rybakina. La Kazakhe a pris sa revanche du dernier Open d'Australie contre Aryna Sabalenka au terme d'une finale longtemps très indécise. Les deux joueuses se démarquent tellement cette année, à tel point que c'est seulement la troisième fois dans l'histoire du tennis que la finale du premier Grand Chelem de l'année est identique à celle d'Indian Wells (après 2000 et 2012).

Une rivalité naissante

Si Aryna Sabalenka menait assez largement dans les face à face avant la rencontre, tous les matches entre les deux joueuses avaient connu trois sets. C'était le cas notamment à l'Open d'Australie même si Elena Rybakina avait dû subir une quatrième défaite en autant de matches face à cette adversaire. En Californie, la Kazakhe a enfin réussi à dominer la numéro 2 mondiale, en deux sets cette fois-ci, dans une finale qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. En effet, les deux joueuses ont chacune laissé passer des occasions dans le premier set mais Sabalenka a sûrement trop donné au service avant de subir dans la deuxième manche. Lors de la cérémonie de remise des trophées, cette dernière a promis que ce serait « la dernière fois » qu'elle perdrait contre Rybakina après lui avoir tiré la langue, une belle relation qui met un joli coup de pub à la WTA.

Swiatek bientôt rattrapée ?

Moins invincible qu'il y a un an, Iga Swiatek a une nouvelle fois été largement dominée à Indian Wells. Comme à l'Open d'Australie, c'est encore Elena Rybakina qui a eu comme lourde tâche de l'éliminer. La Kazakhe a livré une magnifique prestation avant de remporter son premier titre en WTA 1000, prouvant une fois de plus que la Polonaise est largement battable. Ces derniers mois, la tendance a un peu changé puisque Swiatek a également perdu contre Sabalenka il y a à peine six mois, lors du dernier Masters. La place de numéro 1 peut être largement envisageable pour ces deux joueuses, capables de bien jouer sur toutes les surfaces. C'est en tout cas l'objectif de Rybakina, qui l'a confié en conférence de presse après sa victoire.