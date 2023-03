Miami 2004 : La naissance de l'extraordinaire rivalité Federer-Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Roger Federer et Rafael Nadal ont marqué plusieurs générations avec leurs duels exceptionnels sur les plus grands courts du monde. Les deux champions laisseront une trace indélébile dans le monde du tennis. Au total, les deux joueurs se sont affrontés à 40 reprises sur le circuit ATP, pour 24 victoires à 16 en faveur du Majorquin. Et c'est à Miami que tout a commencé pour eux, lors de l'édition 2004.

C'est une rivalité qui marquera à jamais l'histoire du tennis. Federer-Nadal, c'est l'histoire de deux légendes qui ont combattu si longtemps pour s'approprier les records du tennis. Le Suisse, désormais à la retraite, a longtemps dominé seul le circuit au milieu des années 2000 avant l'émergence de Rafael Nadal. Et justement, c'est à Miami en 2004 que leur histoire en simple démarre...

Le début d'une grande histoire

Roger Federer et Rafael Nadal se sont d'abord retrouvés l'un contre l'autre en double à Indian Wells en 2004. A l'époque, Roger Federer vient de devenir numéro 1 mondial à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie alors que Rafael Nadal, 17 ans, est encore en pleine progression. Le Majorquin, associé à Tommy Robredo, vient à bout du Suisse en Californie mais ce dernier, qui avait bien aimé la prestation de Nadal l'invite dans sa box pour son prochain match en simple. Nadal, lui, a été éliminé plus tôt et se retrouve au bord du court pour assister au quart de finale du Maestro, remporté 6/2 6/1. Mais il était loin de se douter que dix jours plus tard, il allait pouvoir affronter Federer...

At 2004 Indian Wells, Federer invited a 17-year-old Nadal in his box - inadvertently creating a butterfly effect that would change the course of his careerLet’s go back 19 years… 🧵 pic.twitter.com/CB96qf6mq5 — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 8, 2023

L'émergence d'un champion

En regardant de plus près le match de Roger Federer, Rafael Nadal a peut-être reçu un petit coup de pouce. 10 jours plus tard à Miami, les deux hommes se retrouvent cette fois-ci opposés en simple pour la première fois. Le Suisse, titré à Indian Wells, est complètement dominé par le jeune Espagnol de 17 ans en 1h10, s'inclinant sur le score de 6/3 6/3. Dans le monde du tennis, c'est une révolution même si Nadal était déjà 34ème à ce moment-là. Ce dernier s'inclinera au tour suivant mais tout le monde s'accordait pour dire qu'il venait de signer son acte de naissance.

La plus grande rivalité

Si Rafael Nadal et Roger Federer se sont rencontrés moins de fois que l'Espagnol et Djokovic notamment, cette rivalité historique reste certainement un peu plus dans les mémoires. En l'espace de quelque temps, le Majorquin avait compris ce qu'il devait faire tout au long de sa carrière pour faire plier le Suisse. Leur deuxième match se déroulera d'ailleurs à Miami également, un an plus tard, en finale cette fois. Roger Federer avait remonté un handicap de deux sets pour s'imposer. C'était donc le début d'une rivalité mais aussi d'une amitié qui durera sur le court jusqu'à la fin de carrière du Suisse, lors de la Laver Cup en septembre dernier.