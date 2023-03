Une nouvelle déconvenue difficile à avaler pour Caroline Garcia ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondiale à la WTA cette semaine, Caroline Garcia pouvait croire en ses chances à Indian Wells. La Française n'a pourtant pas été très gâtée au niveau du tableau même si certaines de ses adversaires potentielles ont perdu avant elle. Présente en huitièmes de finale pour la 4ème fois de sa carrière en Californie, elle n'a pas réussi à battre la Roumaine Sorana Cirstea, qui semblait pourtant être à sa portée.

De retour dans le top 5 du classement depuis quelques mois à la suite de sa magnifique année 2022, Caroline Garcia est forcément un peu plus surveillée qu'auparavant. La Française a déjà connu quelques déboires en 2023 et elle a plus de mal à gérer son niveau de confiance sur le court. Elle reste tout de même sur des semaines plutôt positives même si elles se terminent mal. Elle peut tout de même espérer continuer à s'illustrer dans les prochains mois.

Un jour sans

Il n'est pas rare de voir une joueuse passer à côté de son match. C'est un peu l'histoire de ce huitième de finale entre Caroline Garcia et Sorana Cirstea. La Française, longtemps trop inconstante, a été dominée et aurait même pu perdre en deux sets si elle n'avait pas connu un sursaut d'orgueil. Mais son irrégularité au service lui a coûté trop cher et elle a fini par s'incliner 7/5 dans la dernière manche. « C’était un match difficile pour moi, je n’avais pas de très bonnes sensations, je n’arrivais pas à trouver mon rythme, sur mes jambes, dans mes frappes de balles ni à m’adapter aux conditions et à ce qu’elle me proposait » a-t-elle confié après la rencontre.

2023 : L’année ou jamais pour Caroline Garcia ? https://t.co/3uCadsb5dF pic.twitter.com/LmlMlbtOLs — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Nouvelle déconvenue lourde de conséquences ?

Depuis le début de la saison, Caroline Garcia a parfois connu des défaites frustrantes tant elle semblait normalement supérieure à son adversaire. C'était déjà un peu le cas à l'Open d'Australie, où elle a subi la loi de la Polonaise Magda Linette, sans vraiment réussir à poser son jeu. Cette défaite face à la Roumaine, réputée pour être une coupeuse de têtes, est un peu décevante sachant qu'elle aurait pu défier Iga Swiatek juste après. La Française a parfois confié qu'il était difficile de maintenir un haut niveau de confiance ces dernières semaines. Espérons qu'elle se prépare au mieux pour Miami...

Des attentes trop importantes