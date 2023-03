Caroline Garcia peut-elle exploser en plein vol ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans le top 5 mondial depuis quelques mois maintenant, Caroline Garcia a réalisé une saison 2022 exceptionnelle. La Française a gagné un nouveau WTA 1000, à Cincinnati, a connu sa première demi-finale en Grand Chelem à l'US Open et s'est imposée au Masters de fin d'année. Mais depuis quelques semaines, elle confie assez souvent avoir quelques problèmes pour garder la confiance sur le court.

Figure du tennis français, Caroline Garcia est forcément très attendue en 2023. La Lyonnaise connaît la meilleure période de sa carrière et peut espérer continuer à jouer tout devant dans les prochains mois. Mais pour cela, elle doit garder sa confiance intacte, une épreuve pour elle comme on le sent depuis le début de l'année.

Deuxième défaite en finale

Beaucoup de joueuses pourraient largement s'en contenter. Caroline Garcia a déjà joué deux finales en 2023 en plus d'un huitième de finale à l'Open d'Australie. Mais on a le sentiment qu'elle aurait pu faire un peu mieux, elle qui a été si solide pendant les six derniers mois de l'année 2022. Pas inquiétée toute la semaine à Monterrey jusqu'à la finale, la joueuse de 19 ans visait là son 12ème titre sur le circuit WTA.

Une confiance un peu écharpée ?

Depuis le début de l'année, Caroline Garcia a montré parfois quelques signes de faiblesse. Après sa défaite contre Vekic au Mexique, une joueuse qui lui a souvent posé des problèmes, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux : « Terriblement fatiguée, physiquement et mentalement. A chaque fois que j’éteins la lumière et pose ma tête sur l’oreiller, je revois mon match, ce service qui prend la ligne sur balle de break, ce coup droit facile raté, ce mauvais choix… Le tennis peut vous faire perdre la tête. »

Une tournée difficile à ne pas rater

Malgré ses quelques pépins mentaux, Caroline Garcia arrivera dans de plutôt bonnes conditions à Indian Wells. Mais les choses pourraient se gâter pour elle puisqu'elle a un tableau très compliqué. Un peu moins au rendez-vous dans les plus grandes échéances depuis deux mois, sa confiance pourrait plonger si jamais elle venait à rater sa tournée américaine. Elle a pour le moment quelques jours avant de débuter son aventure californienne, soit face à Tamara Korpatsch, 79ème mondiale, ou Danielle Collins, 29ème et finaliste en Australie en 2022.