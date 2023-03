Tennis : Enorme coup dur pour Djokovic, il sort du silence

Thibault Morlain

Pas vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n’est toujours pas le bienvenu aux Etats-Unis. Déjà privé des tournois américains en 2022, le numéro 2 mondial doit faire l’impasse sur Miami et Indian Wells cette année. Un coup dur pour Djokovic, qui a pris la parole concernant sa situation actuelle. Quelle est donc son état d’esprit ? Le Serbe a répondu.

Novak Djokovic a ses convictions et même s’il cela peut lui faire défaut, il n’en démord pas. Pas vacciné contre le coronavirus, le Serbe a manqué de nombreux tournois, même les plus grands, ces derniers mois. Et les problèmes continuent encore et toujours pour Djokovic, pas le bienvenu aux Etats-Unis n’étant pas vacciné. Ainsi, compte tenu de cette situation, l’actuel numéro 2 mondial ne pourra pas disputer les prochains tournois à Indian Wells et Miami. Forcément, cela fait énormément parler et voilà que Novak Djokovic s’est exprimé sur ses problèmes actuels, lui qui est donc privé de jouer à Miami et Indian Wells.

« Je n’ai aucun regret »

A l’occasion d’un entretien accordé à CNN , rapporté par WeLoveTennis , Novak Djokovic s’est donc exprimé sur son absence forcée à Miami et Indian Wells. Le numéro 2 mondial a alors expliqué : « Non, je n’ai aucun regret . J’ai appris tout au long de la vie que les regrets ne font que vous retenir et vous font vivre dans le passé et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas non plus trop vivre dans le futur. Je veux être autant que possible dans le moment présent, mais bien sûr penser à l’avenir, créer un avenir meilleur ».

« C’est la décision consciente que j’ai prise »